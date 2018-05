Milano 8 Maggio – Ermanno Olmi si è spento, ma non si spegne la sua luce. E quello sguardo che sapeva dare colore e intensità al sapore del pane, al profumo dei fiori, alla fatica, al sudore, al linguaggio, al giorno che nasce, all’amore paterno, ai campi di grano di una pianura infinita fino all’orizzonte. E la terra è stata l’amica, l’ispirazione per un racconto dei sentimenti eterni, dell’umiltà nel quotidiano, della semplicità del vivere. Un poeta che ha saputo cantare la vita rurale, la preghiera, le tradizioni, rivivendo dal profondo dell’anima le emozioni di un’umanità solidale. L’ho incontrato negli anni 90: era interessato ad ambientare una sua produzione a Bovisa nella zona dei Gasometri, dove il Politecnico intendeva spostare alcuni Dipartimenti di Ingegneria. Parlava con uno sguardo bonario, interessato, quasi che anch’io potessi dire cose importanti, perché voleva capire la persona e il dialogo diventò uno scambio gratificante: quanta sensibilità intelligente in quello sguardo!

Voglio ricordare così un Maestro di umanità

Chi era Ermanno Olmi nel testo tratto da Cinquantamila.it di Giorgio Dell’arti e riproposto da Linkiesta