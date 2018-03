Il Comune beffa chi ha comprato l’auto ibrida. Dal 2019 pagheranno Area C

Milano 30 Marzo – Il Comune continua a beffare i proprietari di auto nella sua furia anti auto privata.

Ieri, mentre si Granelli gonfiava il petto perche’ finalmente Atm ha 3 pulman elettrici su 1200, ho chiesto all’Assessore se anche nel 2019 le auto ibride avranno accesso gratuito ad Area C. La risposta, tradotta dal politichese, é no.

In pratica i dati dimostrano che le deroghe al pagamento di Area C hanno incentivato molto l’utilizzo e l’acquisto di auto elettriche, ibride e a Gas propano liquido.

Questo ha certamente portato ad una concreta diminuzione di polveri nocive.

Ma il Comune ha beffato coloro che si erano sobbarcati un investimento per sostituire la vecchia auto con una più moderna vettura. Prima ha tolto l’esenzione di Area C nello scorso autunno per le auto Gpl. Ora comunica che dal 2019 Area C la pagheranno pure le ibride.

Per le elettrichc poi il Comune é in forte ritardo per la installazione di colonnine.

Insomma guai a fidarsi delle promesse del Comune, come già sanno i proprietari di Diesel Euro 3 che dall’oggi al domani ( autunno 2018) sono stati messi in divieto di circolazione.

Nella loro furia anti auto privata Sala e Granelli non capiscono che l’ammodernamento del parco vetture é lo strumento più efficace di abbattimento delle polveri. Di gran lunga più efficace dei loro divieti e delle risorse dilapidate per eliminare parcheggi e realizzare piste ciclabili inutili.