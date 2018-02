E’ morto Gian Marco Moratti, oggi i funerali

Presidente della Saras, fratello dell’ex presidente dell’Inter Massimo e marito dell’ex sindaco di Milano Letizia, è stato ricordato anche per il suo impegno per San Patrignano

Milano 27 Febbraio – E’ morto Gian Marco Moratti, marito dell’ex sindaco Letizia Moratti e fratello dell’ex presidente dell’Inter, Massimo. Presidente di Saras, Gian Marco Moratti si è spento a 81 anni. I funerali si tengono oggi martedì 27 febbraio, alle ore 11 presso la Chiesa di San Carlo al Corso in Piazza San Carlo Tanti i messaggi di cordoglio, a partire dall’Inter che lo ricorda sul proprio sito “con commozione” e stringendosi “intorno alla famiglia Moratti in questo momento”. – “Alla famiglia Moratti vanno le più sentite condoglianze di tutto il Milan, per la scomparsa di Gian Marco Moratti”, il messaggio del club rossonero. Per il presidente della Regione Roberto Maroni scompare “Un grande uomo che ha dato tanto a Milano e all’Italia”. Cordoglio anche nel mondo imprenditoriale: la morte di Gian Marco Moratti “ci ha colpito e affranto molto”, ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, al termine dell’incontro con il segretario del Pd Matteo Renzi. “Gian Marco Moratti rappresenta una famiglia molto importante per Milano, un associato storico per Assolombarda. Sapevamo che aveva problemi di salute ma è difficile esprimere i sentimenti in questo momento. Siamo vicini alla famiglia, sua moglie ha avuto un ruolo importante nel rilancio di Milano. Quando era sindaco ha portato, insieme ad altre cose, all’Expo che è stata la rinascita della città e ha segnato l’era moderna di Milano”, ha concluso. (Omnimilano)