Alla Fabbrica del Vapore “Brexit 2018, sfide e opportunità per l’Italia e per Milano”

La Brexit e l’Europa, l’Europa, la Brexit e l’Italia. Alla Fabbrica del Vapore, con un parterre di relatori di primissimo piano, la vittoria del Leave al referendum tenutosi in Gran Bretagna è stato il punto di partenza per un’analisi geopolitica ed economica di ciò che sta succedendo dopo quello che in ogni caso è stato uno shock per la storia dell’Unione Europea. Inevitabile, ovviamente, il focus sull’Italia e su Milano, sulle opportunità che dopo la Brexit possono essere colte in campo politico ed economico.

Se fisicamente il confronto si è svolto alla Fabbrica del Vapore di Milano, la dimensione dell’evento ha toccato Londra – con il collegamento di Leonardo Maisano, corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore fino al 2017 – e Bruxelles, da dove è arrivata la voce di Stefano Maullu, Europarlamentare e Vice Presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo. Dopo i saluti iniziali dei promotori dell’evento – Andrea Vento, dell’Associazione Corte Sconta e CEO della Vento&Associati e di Giampaolo Berni, Presidente di Milano Vapore, l’associazione nata nel maggio del 2000 per promuovere la città di Milano quale sede di attività e luogo d’incontro anche internazionale, per scambi tra le diverse culture ed esperienze nei campi del Tempo Libero, del Design e di tutto ciò che è avanguardia e sperimentazione culturale a livello europeo -, Fabrizio De Pasquale, consigliere comunale e candidato alle elezioni politiche, ha posto l’accento proprio su quanto Milano e l’Italia debbano fare affinché le eventuali opportunità post Brexit vengano colte: burocrazia, giustizia, attrattività, competitività sono sfide che costituiscono presupposti fondamentali, senza i quali tutto si complica.