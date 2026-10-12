Disabile pestato e deriso sui social a Belgioioso: denunciate sei persone, tra cui diversi minori

Una grave aggressione commessa in più riprese e poi trasformata in un fenomeno di cyberbullismo online. I carabinieri della stazione di Belgioioso, in provincia di Pavia, hanno concluso le indagini relative al pestaggio di un uomo di 33 anni con disabilità, avvenuto nella notte del 12 settembre all’incrocio tra piazza Vittorio Veneto e via Cairoli. Al termine degli accertamenti, le forze dell’ordine hanno denunciato sei persone, segnalando la presenza di diversi minorenni sia alla Procura della Repubblica di Pavia sia alla Procura per i minorenni di Milano.

L’aggressione in tre fasi e la gogna mediatica

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima è stata presa di mira per motivi futili e colpita violentemente in tre distinti momenti nel corso della stessa serata. Durante le violenze, alcuni presenti hanno ripreso la scena con i telefoni cellulari, diffondendo poi i filmati sulle principali piattaforme social. La pubblicazione dei video ha esposto il 33enne a un’ulteriore sofferenza legata alla gogna mediatica e alla diffusione non autorizzata dei propri dati personali. A causa del trauma subito e delle lesioni riportate, l’uomo si trova attualmente ricoverato presso una comunità terapeutica, assistito da personale specializzato.

I reati contestati e il prosieguo delle indagini

Le accuse formulate a vario titolo ed in concorso nei confronti dei sei indagati sono particolarmente gravi:

Lesioni personali aggravate: reato contestato per i danni fisici inflitti alla vittima sfruttando la sua condizione di minorata difesa.

Diffamazione e trattamento illecito dei dati: accusa derivante dalla registrazione e divulgazione dei filmati dell’aggressione sul web.

Omissione di soccorso e cyberbullismo: per non aver prestato assistenza all’uomo ferito e per la violazione delle norme a tutela dei minori volte al contrasto del bullismo digitale.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento delle autorità giudiziarie competenti per chiarire con precisione le singole responsabilità e il ruolo svolto da ciascun indagato nelle varie fasi della vicenda.