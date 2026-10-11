Come idratare la pelle dopo un’intensa estate di sole



Lo stress, infatti, può stimolare maggiormente l’attività delle ghiandole sebacee, favorendo irritazioni, follicoliti e acne. Per aiutare la pelle a recuperare e prepararla all’inverno è importante scegliere una routine semplice e delicata. Dopo l’estate, sole, vento, mare e stress possono lasciare la pelle del viso spenta, disidratata e segnata da macchie, imperfezioni e brufoli. Questo fenomeno è particolarmente frequente nelle giovani donne e in chi soffre di acne tardiva: durante l’esposizione solare le imperfezioni possono sembrare meno visibili, ma al rientro nella routine quotidiana tendono a ricomparire o a peggiorare.Lo stress, infatti, può stimolare maggiormente l’attività delle ghiandole sebacee, favorendo irritazioni, follicoliti e acne. Per aiutare la pelle a recuperare e prepararla all’inverno è importante scegliere una routine semplice e delicata.



È preferibile utilizzare detergenti delicati, senza tensioattivi aggressivi e senza un’eccessiva azione schiumogena. Una detersione troppo energica può impoverire il film idrolipidico, cioè la naturale barriera protettiva della pelle, rendendola più secca e sensibile.



La sera si possono introdurre, con gradualità, lozioni o trattamenti leggermente esfolianti. L’acido salicilico svolge un’azione cheratolitica e può aiutare a liberare i pori, ridurre le imperfezioni e migliorare progressivamente l’aspetto delle macchie.

Anche l’acido glicolico può donare maggiore luminosità e uniformità all’incarnato. Tuttavia, questi attivi non sono adatti a tutti e vanno utilizzati con cautela, evitando di combinarli in modo eccessivo o di applicarli su una pelle già irritata. Durante il giorno è indispensabile usare una protezione solare coi minerali che riflettono i raggi solari, anche in autunno.

Di giorno è consigliabile scegliere una crema leggera ma nutriente, eventualmente arricchita con burro di karité e ingredienti di origine vegetale, in grado di sostenere la barriera cutanea e mantenere la pelle morbida ed elastica.

In presenza di brufoli e pelle impura, è comunque meglio evitare prodotti troppo ricchi, grassi o occlusivi, preferendo texture non comedogene e adatte al proprio tipo di pelle.

Per ottenere un miglioramento più evidente si possono valutare trattamenti professionali eseguiti da personale qualificato, con prodotti sicuri e di alta qualità. Il needling verticale, per esempio, può stimolare i processi di rigenerazione del derma e la produzione di collagene, contribuendo a migliorare cicatrici, rughe e discromie.

“Non tutti i trattamenti, però, sono indicati per ogni pelle. È importante affidarsi a un professionista esperto e non scegliere procedure invasive senza una valutazione personalizzata”.ci spiega la nostra esperta ,anche il laser, se utilizzato in modo inappropriato o su una pelle non adatta, può causare irritazioni e danni termici: per questo va sempre valutato attentamente . Maria ci consiglia una routine semplice da utilizzare sempre.È preferibile utilizzare detergenti delicati, senza tensioattivi aggressivi e senza un’eccessiva azione schiumogena. Una detersione troppo energica può impoverire il film idrolipidico, cioè la naturale barriera protettiva della pelle, rendendola più secca e sensibile. Anche il make-up va usato con attenzione: prodotti molto occlusivi, soprattutto se non rimossi correttamente, possono favorire l’ostruzione dei pori e contribuire ai processi infiammatori. È quindi fondamentale struccarsi sempre con cura e scegliere formulazioni non comedogene.La sera si possono introdurre, con gradualità, lozioni o trattamenti leggermente esfolianti. L’acido salicilico svolge un’azione cheratolitica e può aiutare a liberare i pori, ridurre le imperfezioni e migliorare progressivamente l’aspetto delle macchie.Anche l’acido glicolico può donare maggiore luminosità e uniformità all’incarnato. Tuttavia, questi attivi non sono adatti a tutti e vanno utilizzati con cautela, evitando di combinarli in modo eccessivo o di applicarli su una pelle già irritata. Durante il giorno è indispensabile usare una protezione solare coi minerali che riflettono i raggi solari, anche in autunno.Di giorno è consigliabile scegliere una crema leggera ma nutriente, eventualmente arricchita con burro di karité e ingredienti di origine vegetale, in grado di sostenere la barriera cutanea e mantenere la pelle morbida ed elastica.In presenza di brufoli e pelle impura, è comunque meglio evitare prodotti troppo ricchi, grassi o occlusivi, preferendo texture non comedogene e adatte al proprio tipo di pelle. Per ottenere un miglioramento più evidente si possono valutare trattamenti professionali eseguiti da personale qualificato, con prodotti sicuri e di alta qualità. Il needling verticale, per esempio, può stimolare i processi di rigenerazione del derma e la produzione di collagene, contribuendo a migliorare cicatrici, rughe e discromie.“Non tutti i trattamenti, però, sono indicati per ogni pelle. È importante affidarsi a un professionista esperto e non scegliere procedure invasive senza una valutazione personalizzata”.ci spiega la nostra esperta ,anche il laser, se utilizzato in modo inappropriato o su una pelle non adatta, può causare irritazioni e danni termici: per questo va sempre valutato attentamente .

Le informazioni riportate sono generali e informative e non sostituiscono la diagnosi, il parere o il trattamento di un medico o dermatologo.

Maria D’Agelo esperta di bellezza lavora con il corpo a tutto tondo con specializzazione in dermatologia e scienza della cosmetologia propone anche trattamenti con e senza laser non invasivi ,a mani nude o con macchinari di ultima generazione , diplomata inoltre in medicina tradizionale cinese in tecniche ad uso esterno presso l’ospedale Thian Chin in Cina per pratiche in tecniche complementari ad uso esterno e trattamenti base di terapie olistiche.