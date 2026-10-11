Come idratare la pelle dopo un’intensa estate di sole

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Veronica MeroniLeave a Comment on Come idratare la pelle dopo un’intensa estate di sole

Oggi la nostra esperta di bellezza Maria D’angelo ci suggerisce dei piccoli rimedi efficaci per mantenere la pelle giovane ed elastica a tutte le età.

Dopo l’estate, sole, vento, mare e stress possono lasciare la pelle del viso spenta, disidratata e segnata da macchie, imperfezioni e brufoli. Questo fenomeno è particolarmente frequente nelle giovani donne e in chi soffre di acne tardiva: durante l’esposizione solare le imperfezioni possono sembrare meno visibili, ma al rientro nella routine quotidiana tendono a ricomparire o a peggiorare.
Lo stress, infatti, può stimolare maggiormente l’attività delle ghiandole sebacee, favorendo irritazioni, follicoliti e acne. Per aiutare la pelle a recuperare e prepararla all’inverno è importante scegliere una routine semplice e delicata.
Maria ci consiglia una routine semplice  da utilizzare sempre.
È preferibile utilizzare detergenti delicati, senza tensioattivi aggressivi e senza un’eccessiva azione schiumogena. Una detersione troppo energica può impoverire il film idrolipidico, cioè la naturale barriera protettiva della pelle, rendendola più secca e sensibile.
Anche il make-up va usato con attenzione: prodotti molto occlusivi, soprattutto se non rimossi correttamente, possono favorire l’ostruzione dei pori e contribuire ai processi infiammatori. È quindi fondamentale struccarsi sempre con cura e scegliere formulazioni non comedogene.
La sera si possono introdurre, con gradualità, lozioni o trattamenti leggermente esfolianti. L’acido salicilico svolge un’azione cheratolitica e può aiutare a liberare i pori, ridurre le imperfezioni e migliorare progressivamente l’aspetto delle macchie.
Anche l’acido glicolico può donare maggiore luminosità e uniformità all’incarnato. Tuttavia, questi attivi non sono adatti a tutti e vanno utilizzati con cautela, evitando di combinarli in modo eccessivo o di applicarli su una pelle già irritata. Durante il giorno è indispensabile usare una protezione solare coi minerali che riflettono i raggi solari, anche in autunno.
Di giorno è consigliabile scegliere una crema leggera ma nutriente, eventualmente arricchita con burro di karité e ingredienti di origine vegetale, in grado di sostenere la barriera cutanea e mantenere la pelle morbida ed elastica.
In presenza di brufoli e pelle impura, è comunque meglio evitare prodotti troppo ricchi, grassi o occlusivi, preferendo texture non comedogene e adatte al proprio tipo di pelle.
Per ottenere un miglioramento più evidente si possono valutare trattamenti professionali eseguiti da personale qualificato, con prodotti sicuri e di alta qualità. Il needling verticale, per esempio, può stimolare i processi di rigenerazione del derma e la produzione di collagene, contribuendo a migliorare cicatrici, rughe e discromie.
“Non tutti i trattamenti, però, sono indicati per ogni pelle. È importante affidarsi a un professionista esperto e non scegliere procedure invasive senza una valutazione personalizzata”.ci spiega la nostra esperta ,anche il laser, se utilizzato in modo inappropriato o su una pelle non adatta, può causare irritazioni e danni termici: per questo va sempre valutato attentamente .
Le informazioni riportate sono generali e informative e non sostituiscono la diagnosi, il parere o il trattamento di un medico o dermatologo.
Maria D’Angelo
Maria D’Agelo esperta di bellezza  lavora con il corpo a tutto tondo con specializzazione in dermatologia e scienza della cosmetologia propone anche  trattamenti con e senza laser non invasivi ,a mani nude o con macchinari di ultima generazione , diplomata inoltre in medicina tradizionale cinese in tecniche ad uso esterno presso l’ospedale Thian Chin in Cina per pratiche in tecniche complementari ad uso esterno e trattamenti base di terapie olistiche.

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