Vaccinazione antinfluenzale, al via la campagna in Lombardia. Dal 12 ottobre aperta a tutti

Al via in Lombardia la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita. Nel corso dell’iniziativa ‘VaccinAzione, un’opportunità di salute per i pazienti fragili’, ospitata ieri mattina all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia e organizzata dalla Fondazione The Bridge, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si è sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale, rinnovando così il messaggio sull’importanza della prevenzione.

L’iniziativa, promossa da Fondazione The Bridge in collaborazione con Regione Lombardia, ha riunito istituzioni, associazioni di pazienti, società scientifiche e rappresentanti della rete sanitaria territoriale per fare il punto sull’importanza della profilassi stagionale, con particolare attenzione alle persone fragili.

La campagna 2026/2027 partita ieri è offerta gratuitamente in via prioritaria a donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, persone over 60, cittadini fragili per condizioni di salute e lavoratori per i quali la vaccinazione è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico. Dal 12 ottobre la vaccinazione sarà disponibile per tutta la popolazione. Nella stagione 2025/2026 in Lombardia sono state somministrate oltre 2,2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, con un nuovo primato regionale e un incremento rispetto all’inverno precedente. Un risultato che conferma la crescente attenzione dei cittadini lombardi verso la prevenzione.

“La costante risposta positiva dei cittadini lombardi nei confronti delle campagne vaccinali – ha spiegato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – conferma quanto la cultura della prevenzione stia diventando un patrimonio condiviso della nostra comunità . I numeri raggiunti nell’ultima stagione dimostrano che la popolazione ha compreso il valore fondamentale della vaccinazione, non soltanto come strumento individuale di protezione, ma anche come atto di responsabilità collettiva per ridurre la pressione sulle nostre strutture ospedaliere. Riconfermare ogni anno questo gesto in prima persona significa mandare un messaggio di fiducia nella scienza e nelle istituzioni sanitarie che lavorano quotidianamente sul territorio. Guardiamo avanti con l’obiettivo di innalzare ulteriormente le coperture tra la popolazione anziana e i soggetti affetti da patologie croniche, per i quali l’influenza può trasformarsi in una complicanza severa. Continueremo a investire nel potenziamento della rete delle somministrazioni e nel coinvolgimento di tutti gli attori della sanità regionale, perché nessuno rimanga escluso da questo fondamentale percorso di tutela della salute pubblica”.

Sabato 3 ottobre Open Day vaccinale – Sabato 3 ottobre 2026 si terrà allo stadio di San Siro un grande Open Day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale. Dalle ore 9 alle ore 15, i cittadini, a partire dai 12 anni, potranno vaccinarsi in un’area dedicata all’interno dello Stadio, posizionata a pochi metri dal campo da gioco. Nella stessa giornata si terranno inoltre Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo.