Libri, San Siro e i sogni di rock’n’ roll: storia dei concerti al Meazza

Se c’è un posto in cui hanno abitato (e abitano, seppur ancora per poco) i sogni di rock’n roll di intere generazioni, quello è lo stadio di San Siro. Iconico simbolo in dismissione della città di Milano, la cosiddetta ‘Scala del Calcio’ è stata nella sua storia centenaria (il 19 settembre lo stadio compie 100 anni) anche la grande arena di alcuni dei più importanti eventi musicali della storia del rock e del pop.

A ricostruire questa storia, è Massimiliano Mingoia, giornalista de Il Giorno, che, con il suo “San Siro è rock” edito da Signs Book, ‘mette in fila’ i 214 concerti che hanno acceso le luci a San Siro e radunato centinaia di migliaia di persone in quel rito collettivo inesauribile che sono i concerti negli stadi (e in quello di Milano, in particolare). Dal ‘primatista’ Vasco Rossi a Bruce Springsteen, da Ligabue ai Coldplay, da Michael Jackson agli U2, dai Depeche Mode ai Duran Duran, fino a Tiziano Ferro, Jovanotti, Cesare Cremonini e Ultimo. Il libro raccoglie aneddoti, interviste, scalette, ricostruzioni, line up, insomma tutto quello che c’è da sapere e che chi è appassionato di musica (live) non può perdersi.

La prefazione è di Claudio Trotta, che di concerti se ne intende. Il fondatore di Barley Arts, negli ultimi anni tra i più strenui difensori del Meazza, contrario al suo abbattimento, firma una vera e propria lettera d’amore: “San Siro e stata la “prima volta” per tanti, per questo è cosi speciale. San Siro e grande ma intimo, allo stesso tempo. San Siro e accessibile ma prezioso”, scrive nel libro. Dal primo concerto di Bob Marley nel 1965 a oggi, la lettura di San Siro è rock è davvero un tuffo nel passato, nella storia e nel costume di Milano.

Il 18 settembre, alle ore 19, presentazione del libro al Bootleg pub di via Salutati (a proposito di luoghi ‘storici’ di Milano). Oltre all’autore, interverranno Claudio Trotta, Tommaso Lavizzari, conduttore radiofonico di Radio Lombardia, Jacopo Casati, promotion manager di MC2 Live.