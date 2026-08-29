Mobilità, lavori preferenziale linea 92: riapre Piazza Cappelli, chiude Comelico

Proseguono i lavori di realizzazione della corsia preferenziale filoviaria 92 di viale Umbria con nuovi cambiamenti alla viabilità. Da lunedì 31 agosto – fa sapere il Comune – sarà riaperta al traffico piazza Cappelli e tornerà il transito del tram 12.

Contestualmente sarà chiusa via Comelico in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra viale Umbria e via Friuli, incrocio compreso, per lavori che dureranno fino alla fine di quest’anno. In particolare, è prevista la chiusura di entrambe le carreggiate.

Non sarà consentito l’accesso dei veicoli ai passi carrai: chi ha diritto riceverà indicazioni dagli amministratori di condominio sulle forme di compensazione previste.

L’accesso pedonale sarà sempre garantito. La modifica della viabilità e l’area di cantiere – riferisce l’Amministrazione – saranno indicate da apposita segnaletica per garantire la sicurezza della circolazione e il corretto svolgimento dei lavori.