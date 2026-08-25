Il commento di Luciano: posticipi della 1a giornata di serie A

Bologna-Lazio 0-1

Una buona Lazio si è imposta sul nuovo Bologna di Tedesco. I biancocelesti iniziano bene il loro campionato dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova. A decidere l’incontro del Dall’Ara è stato il nuovo arrivato dal pianeta Inter, Davide Frattesi, entrato a metà della ripresa e subito in gol dopo appena 5 minuti grazie a uno splendido assist sfornato da Dia. Il Bologna ha creato, ma non è riuscito a battere un eccezionale Mandas.

.

.

Roma-Fiorentina 4-0

Uno scatenato olandese ha fatto parecchio “malen” alla Fiorentina, e si tratta proprio di lui (Omen, nomen) Malen, che con una tripletta si piazza già in testa alla classifica marcatori. Ma tutta la Roma ci ha messo del suo, con vigore atletico quasi sorprendente per il calcio d’agosto benché ufficiale, per mettere ko una Fiorentina probabilmente molto meno in palla, ancora con qualche equivoco da risolvere specie in difesa. Un reparto che, a prescindere dalla prima prodezza di Malen che, sull’assist di Dybala, spiazza in una sola mossa difensori e portiere, è apparso troppo vulnerabile al cospetto della squadra di Gasperini, già tonica e ben disposta in campo. Dominante già nel primo tempo, dilaga poi nella ripresa con la citata coppia Malen-Dybala, che fa paura: tre gol segnati dal primo e altrettanti assist forniti dal secondo, nel finale Pisilli cala il poker. I giallorossi capitolini fanno esplodere l’Olimpico di Roma e annichiliscono la Fiorentina.

E’ tutto quindi per la prima, arrivederci alla prossima che inizierà venerdì 28 agosto con l’anticipo Milan-Venezia, esordio casalingo per la squadra di Amorim, contro una neopromossa che non andrà sottovalutata.