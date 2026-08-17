Emergenza furti a Milano e in Lombardia: boom di colpi su auto e moto

Un’ondata di reati che non accenna a placarsi: in soli dodici mesi la Lombardia ha registrato la scomparsa di oltre 15.800 veicoli tra autovetture, motocicli e scooter. Una fotografia inquietante, scattata dall’analisi di Facile.it sui dati ufficiali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che vede l’area metropolitana milanese come vero e proprio epicentro del fenomeno.

La risposta dei cittadini non si è fatta attendere: un automobilista lombardo su tre (pari al 33,2%) ha ormai deciso di inserire la garanzia furto nella propria copertura assicurativa, anche per proteggere semplici city car ed utilitarie.

La mappa dei furti nelle province lombarde

La distribuzione sul territorio regionale evidenzia un profondo divario tra le diverse aree geografiche, con la provincia di Milano nettamente in cima a tutte le graduatorie.

Classifica furti auto per provincia

Milano: 6.731 denunce Monza e Brianza: 976 Brescia: 644 Bergamo: 553 Pavia e Varese: 490 ciascuna Como: 279 Lecco: 134 Lodi: 131 Cremona: 114 Mantova: 106 Sondrio: 15

Stessa dinamica per il comparto delle due ruote: nei motocicli, Milano domina con 3.598 casi (seguita da Monza a 125 e Bergamo a 108), e si conferma al primo posto anche nei ciclomotori fino a 50 cc con 495 denunce, contro le 100 di Monza e le 98 di Bergamo.

Non solo furti totali: 12 spaccate all’ora sui veicoli in sosta

Accanto alla sottrazione dell’intero mezzo, un altro fenomeno crea forte allarme: i furti sugli autoveicoli parcheggiati. In tutta Italia se ne contano oltre 100.000 all’anno, con un ritmo medio di 12 episodi ogni 60 minuti.

Vademecum di sicurezza: 5 regole per proteggere il veicolo

Per ridurre il rischio di spiacevoli sorprese, soprattutto durante la stagione estiva e i periodi di vacanza, gli esperti hanno elaborato una guida pratica di buone abitudini:

Scegliere con cura il parcheggio : Privilegiare aree ben illuminate, con passaggio pedonale e, quando possibile, coperte da telecamere. Evitare luoghi isolati o nascosti da folta vegetazione.

Abitacolo sempre sgombro : Mai lasciare in vista oggetti personali, sacchetti, borse o cavetti di ricarica. Se occorre riporre borse nel bagagliaio, farlo prima di arrivare a destinazione per non farsi notare.

Finestrini completamente chiusi : Anche nei giorni più caldi, lasciare fessure aperte facilita il compito ai malintenzionati senza mitigare l’effetto serra interno.

Attenzione alle chiavi e alla tecnologia : Per contrastare la clonazione dei telecomandi, utilizzare la chiusura meccanica tradizionale o abbinare antifurti meccanici (bloccasterzo o bloccapedali). In spiaggia, non lasciare mai le chiavi incustodite.

Valutare garanzie accessorie: La polizza furto può essere attivata in qualsiasi momento dell’anno, anche separatamente rispetto alla propria assicurazione RC auto di base.