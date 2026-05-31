In memoria di Beniamino Malvaso: vent’anni di un ricordo vivo a Milano

Il 30 maggio 2006 veniva a mancare Beniamino Malvaso. A vent’anni esatti dalla sua scomparsa, la memoria di questo cittadino stimato e padre affettuoso rimane profondamente viva in quanti lo conobbero e ne apprezzarono le doti umane e professionali, a partire dai figli, dai nipoti, dai parenti e dai molti amici.

Beniamino viveva a Milano, città in cui ha scelto di radicare la sua vita e dove si è impegnato moltissimo all’interno del tessuto sociale milanese. Ha dedicato l’intera esistenza alla scuola e alla crescita dei giovani, insegnando con passione filosofia, pedagogia e psicologia. Proprio il mondo dell’insegnamento ha favorito la nascita di legami personali profondi. Tra questi, la solida amicizia con il parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola, con il quale condivideva un passato da colleghi: insieme, infatti, avevano insegnato le stesse materie a Monza, cementando negli anni un rapporto di stima reciproca e collaborazione nel quartiere.

Questo spirito di condivisione e servizio si è espresso chiaramente nel suo impegno politico all’interno di Forza Italia e, soprattutto, nella sua costante attività sociale. Beniamino è stato una persona di riferimento fondamentale per il Municipio 8, distinguendosi per la tutela delle persone con handicap e per l’attenzione continua alle richieste della cittadinanza. Il quartiere sapeva di poter contare su di lui per trovare ascolto e un supporto concreto nei momenti di difficoltà.

Quanto Beniamino ha seminato nel tempo con la sua serietà e il suo esempio ha saputo germogliare in modo eccellente, ispirando allora giovani amici di partito che oggi sono diventati figure e personaggi di spicco della politica milanese. A vent’anni di distanza, la mancanza di Beniamino Malvaso si fa ancora sentire, ma la sua dedizione al prossimo e alla famiglia continua a restare nel cuore della comunità del Municipio 8 e di tutti i suoi cari.