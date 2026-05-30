Le parole di Letizia Moratti: amministrazione deludente, non ha a cuore la città

“È inaccettabile la situazione di insicurezza che si è creata a Milano. L’amministrazione Sala non ha a cuore la sicurezza della città, dovrebbe essere più fortemente impegnata sul tema, ovviamente in collaborazione con la Prefettura e le forze dell’ordine. È un impegno che mi sembra non ci sia perché sicuramente i risultati sono estremamente deludenti”. Lo ha detto Letizia Moratti, europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaco, a margine del premio Rosa Camuna a Palazzo Lombardia, a chi gli chiedeva dell’omicidio a coltellate del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto martedì sera alla stazione di Milano Certosa. “Occorre lavorare fortemente per creare le condizioni perché Milano sia una città più sicura per tutti: per le donne che devono poter uscire di sera, per i giovani che non devono aver paura di recarsi all’università, per gli anziani che non possono aver paura di uscire di casa. Un grande lavoro sulla sicurezza che questa amministrazione non è stata capace di fare”.

“Noi abbiamo sempre detto che una candidatura civica è in grado di raccogliere consensi più ampi rispetto a candidature politiche, quindi è la posizione di Forza Italia che riaffermiamo. Siamo aperti al dialogo al confronto nello spirito di ideale collaborazione con gli alleati”. Ha commentato Letizia Moratti, in merito alle prossime elezioni comunali. “Milano ha bisogno di una scelta forte nello spirito di Milano, che è una città produttiva, una città internazionale, una città che ha bisogno di una candidatura non identitaria, non divisiva di una candidatura con esperienza amministrativa, sensibilità civica e riconoscibilità a livello nazionale e internazionale. Come Forza Italia stiamo lavorando a un profilo di questa natura e naturalmente è una scelta che si formerà nella leale collaborazione con gli alleati”.