Jurassic World: The Experience arriva a MilanoSesto dal 27 giugno 2026

Jurassic World: The Experience approda a Milano per la sua unica tappa italiana portando nel cuore di MilanoSesto una delle esperienze immersive più spettacolari e acclamate a livello internazionale. Jurassic World: The Experience aprirà al pubblico dal 27 giugno 2026.

Per l’occasione, l’area di MilanoSesto si trasformerà nella leggendaria Isola Nublar, ospitando l’evento immersivo ufficiale che ha già incantato milioni di visitatori nelle più grandi metropoli del mondo. Dopo aver conquistato Madrid e Londra, Jurassic World: The Experience si prepara a sorprendere il pubblico italiano offrendo un’esperienza unica tra intrattenimento immersivo, tecnologia d’avanguardia e dinosauri a grandezza naturale.

Lo straordinario successo di questa grandiosa e spettacolare esperienza ha avuto inizio oltre 30 anni fa con il rivoluzionario film Jurassic Park, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment e diretto da Steven Spielberg.

Jurassic World: The Experience è un’esperienza per tutta la famiglia, dal grande impatto visivo ed emozionale, basata su una delle saghe cinematografiche di maggior successo nella storia del cinema.

Per la prima volta, i visitatori di tutte le età potranno varcare i leggendari cancelli di Jurassic World, esplorare le ambientazioni ispirate ai celebri film e curate nei minimi dettagli, incontrare un Brachiosaurus a grandezza naturale, il Velociraptor Blue e il più temibile dei dinosauri, il possente Tyrannosaurus rex.

Gli ospiti potranno muoversi tra queste creature straordinarie e perfino interagire con piccoli dinosauri, tra cui Bumpy della popolare serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous, prodotta da Universal Pictures, Amblin Entertainment e DreamWorks Animation e attualmente disponibile su Netflix.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Universal Destinations & Experiences, NEON e Animax Designs – i creatori dei dinosauri animati iperrealistici. In Italia, Jurassic World: The Experience è presentato da Alveare Produzioni in collaborazione con Let’s Go Company.

Questa Experience è diventata un successo globale sin dal suo debutto a Melbourne, in Australia, attirando oltre otto milioni di visitatori in tutto il mondo dal 2016. L’esperienza ha già aperto le sue porte a fan entusiasti in città di tutto il mondo, tra cui Colonia, Toronto, Londra, Atlanta, San Diego, Denver, Dallas, Chicago, Philadelphia, Parigi, Madrid, Monaco di Baviera, Seoul, Chengdu, Guangzhou, Shanghai e Sydney.

Il signor Ron Tan, Group CEO di NEON, afferma: “Jurassic World: The Experience ha continuato a ispirare milioni di persone in tutto il mondo e siamo entusiasti di proseguire questo straordinario viaggio qui a Milano, una delle capitali mondiali della cultura e dell’intrattenimento. Insieme ai nostri stimati partner di Universal Live Entertainment, Lets Go e Alveare Produzioni, non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti in un mondo spettacolare in cui narrazione, creatività e innovazione si fondono in un’avventura indimenticabile che accende meraviglia ed entusiasmo in pubblici di tutte le età.”

Pensata come un’esperienza immersiva e family-friendly, Jurassic World: The Experience trasforma lo spazio espositivo in un viaggio emozionante tra scienza, tecnologia e intrattenimento, capace di affascinare grandi e piccoli.

JURASSIC WORLD: THE EXPERIENCE – INFORMAZIONI E PREVENDITE

WWW.JURASSICWORLDEXPERIENCE.IT

MAIL: JURASSIC@ALVEAREPRODUZIONI.IT

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LOCATION: MILANOSESTO – SESTO SAN GIOVANNI, VIALE ITALIA 576

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APERTURA AL PUBBLICO: DAL 27 GIUGNO 2026

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#JWEXPERIENCE

ORARI:

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MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ: DALLE 16:00 ALLE 19:30 (ULTIMO ACCESSO ORE 19.00).

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VENERDÌ, SABATO E DOMENICA: DALLE 10:00 ALLE 19:30 (ULTIMO ACCESSO ORE 19.00).

BIGLIETTI DISPONIBILI DAL 3 GIUGNO 2026 SU:

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WWW.JURASSICWORLDEXPERIENCE.IT

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WWW.TICKETONE.IT

BIGLIETTI:

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WEEKDAYS: (MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ FINO ALLO SLOT DELLE ORE 12.30)

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INGRESSO € 23.00 + PREVENDITA

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INGRESSO VIP € 31.00 + PREVENDITA

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WEEKEND (VENERDÌ DALLO SLOT DELLE ORE 13, SABATO E DOMENICA) & HOLIDAYS

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INGRESSO € 30.00 + PREVENDITA

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INGRESSO VIP € 38.00 + PREVENDITA

** PREVISTE RIDUZIONI PER UNDER 17 ANNI, STUDENTI, DISABILI, GRUPPI

** INGRESSO GRATUITO PER I BAMBINI SOTTO I 3 ANNI

PACCHETTI SPECIALI FAMIGLIE (MINIMO 2 E MASSIMO 4 PERSONE – ALMENO 1 ADULTO E 1 BAMBINO DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 13 ANNI):

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WEEKDAYS: (MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ FINO ALLO SLOT DELLE 12.30)

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INGRESSO € 18.00 + PREVENDITA

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INGRESSO VIP € 26.00 + PREVENDITA

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WEEKEND (VENERDÌ DALLO SLOT DELLE ORE 13, SABATO E DOMENICA) & HOLIDAYS

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INGRESSO € 25.00 + PREVENDITA

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INGRESSO VIP € 34.00 + PREVENDITA

Informazioni

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