Estate 2026: FIORI NEI CAPELLI

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Veronica MeroniLeave a Comment on Estate 2026: FIORI NEI CAPELLI
Grazia Pace (Grace)
La nostra stilista Grazia Pace (Grace)

L’estate 2026 sarà all’insegna di uno stile fresco, vivace e naturale, Grace, la nostra hair stylist di fiducia, ci svela i segreti per acconciature irresistibili arricchite da fiori freschi e mollette colorate. Se vuoi essere al passo con la moda estiva e mostrare una chioma che parla di leggerezza e originalità, questo è l’anno giusto per osare con dettagli naturali e accessori brillanti.

Innanzitutto, perché scegliere i fiori freschi come protagonisti delle tue acconciature estive?
I fiori portano un tocco di natura direttamente tra le tue ciocche, donando un effetto romantico ma anche sofisticato. Non si tratta solo di aggiungere un accessorio: i fiori verdi e colorati sono in grado di valorizzare qualsiasi tonalità di capelli, dal biondo cenere al castano intenso, e creano contrasti interessanti che catturano lo sguardo. L’idea vincente è scegliere fiori di piccole dimensioni, come camomille, margherite o piccoli garofani, da posizionare strategicamente vicino alle tempie o intrecciati nelle trecce.

Grace consiglia di abbinare queste soluzioni floreali a pettinature che esaltino la naturalezza del capello: onde morbide, raccolti sciolti e trecce leggere sono i must have di questa stagione. Se preferisci un’acconciatura raccolta, il chignon basso impreziosito da qualche fiorellino dona un’aria delicata ma raffinata.

Per mantenere capelli e accessori freschi per tutto il giorno, si  raccomanda di usare spray fissante leggero e prodotti specifici per mantenere l’idratazione dei capelli sotto il sole estivo. Così potrai goderti il tuo hairstyle floreale.

Grace la trovi sulla pagina Istagram verygrace1 

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