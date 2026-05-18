Sciopero Trenord a Milano e Lombardia fino alle 21 di stasera: gli orari a rischio e le fasce di garanzia

L’agitazione sindacale in corso mette a rischio i collegamenti Trenord fino alle 21 di questa sera: ecco gli orari dei treni cancellati, le fasce di tutela e come muoversi verso l’aeroporto di Malpensa.
Un inizio di settimana ad altissimo rischio per i pendolari e per chiunque debba spostarsi in treno in Lombardia. È in atto lo sciopero di 24 ore che rischia di mandare in tilt la circolazione dei treni Trenord. L’agitazione, iniziata alle 21 di ieri sera, domenica 17 maggio, proseguirà fino alle 20.59 di oggi, lunedì 18 maggio.
La conferma è arrivata, oltre che dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche dall’azienda ferroviaria lombarda. Lo sciopero è stato organizzato dal sindacato Usb e ha carattere nazionale.
Gli orari dei treni e le fasce di garanzia
Dopo lo stop di ieri sera, la circolazione subisce variazioni e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Per ridurre i disagi, sono comunque previste le consuete fasce orarie di garanzia:
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Mattina: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 (fascia già conclusa o in corso a seconda dell’orario di lettura).
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Sera: dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Durante questi orari viaggeranno i treni compresi nella lista ufficiale dei “Servizi minimi garantiti”.
Autobus sostitutivi per Malpensa
In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, sono previsti collegamenti alternativi mediante autobus, senza fermate intermedie:
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Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (linea RE54): i bus sostitutivi partono da Milano in via Paleocapa 1.
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Stabio – Malpensa Aeroporto (linea S50): garantito il collegamento bus tra le due stazioni.
Come avere informazioni in tempo reale
L’azienda consiglia a tutti i passeggeri di verificare lo stato del proprio treno prima di recarsi in stazione. Gli aggiornamenti sulla circolazione sono comunicati in tempo reale attraverso:
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Il sito ufficiale di Trenord.
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L’applicazione mobile aziendale.
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I display informativi e gli annunci sonori nelle stazioni.
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