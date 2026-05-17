Investopia Lombardia, Fontana: “sempre più attrattiva, investitori benvenuti”

L’evoluzione dell’economia del lusso, la transizione energetica e i nuovi equilibri tra sicurezza, tecnologie e capitali, il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella trasformazione delle infrastrutture. Questi alcuni tra i temi che hanno caratterizzato la quarta edizione di ‘Investopia’, uno dei principali forum internazionali dedicati al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese grazie alla collaborazione del ministero dell’Economia emiratino ed Efg Consulting. Ai lavori è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Il fatto che la sede per il primo incontro svolto al di fuori degli Emirati sia ricaduta su Milano – spiega il governatore – evidenzia l’importanza della Lombardia”.

“Rappresentiamo il 23% del Pil nazionale – evidenzia Fontana – più di un quarto dell’esportazione nazionale, siamo la regione che negli ultimi anni ha attirato il maggior numero di investimenti esteri e negli ultimi cinque anni abbiamo incrementato gli investitori”.

“La nostra regione è al centro dell’economia mondiale – continua il presidente – e questo incontro con il ministero dell’Economia emiratino è fondamentale. Abbiamo concordato di lavorare insieme per avere un confronto tra i nostri e i loro imprenditori. Credo che la cosa sia estremamente positiva. Sono molto concreti e vogliono realizzare subito le idee che hanno e su questo sono molto simili al modo di operare tipico della Lombardia”.

“L’impatto della guerra sull’economia – sottolinea Fontana – genera ripercussioni a livello internazionale e alimenta perplessità anche per il futuro delle imprese lombarde che, nonostante conflitti e dazi continuano a dare risposte positive”.

“Auspichiamo che il conflitto finisca il prima possibile – conclude il presidente – perché ad ora la capacità di resistere c’è, ma a lungo andare rischia di creare danni seri alla nostra economia”.

Il format di ‘Investopia’ è nato negli Emirati Arabi Uniti durante Expo Dubai 2020 e vuole connettere gli investitori di tutto il mondo a nuove opportunità di crescita e di sviluppo. A Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana sono oltre 600 i partecipanti, tra imprenditori e investitori, pronti a confrontarsi su opportunità di business e strategie di investimento alla luce delle attuali dinamiche economiche e geopolitiche. La delegazione emiratina è alla sua prima visita in Italia dall’inizio del conflitto con una delegazione guidata dal ministro dell’Economia e del Turismo Abdulla bin Touq Al Marri.