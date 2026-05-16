Metropolitana Milano-Monza: sbloccati i fondi, i lavori possono partire

I sindaci delle due città chiedono di accelerare i tempi: «D’ora in avanti non si torna più indietro». Nel frattempo, proseguono i cantieri per il potenziamento delle altre linee cittadine.

Il progetto per il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza ha finalmente il via libera. Il governo ha predisposto un decreto interministeriale che stanzia gli ultimi 576 milioni di euro necessari per bandire la gara d’appalto. La firma ufficiale arriverà nei prossimi giorni con il passaggio in Consiglio dei ministri, permettendo ai Comuni coinvolti (Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo) di sbloccare un’opera cruciale. L’intervento del ministero dell’Economia e del ministero dei Trasporti si è reso indispensabile per coprire gli extracosti che rischiavano di congelare l’infrastruttura.

La questione dei costi e la rimodulazione dei fondi

Inizialmente, l’estensione della linea M5 dall’attuale capolinea di Bignami fino al centro di Monza aveva un valore stimato di circa due miliardi di euro. L’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia ha però imposto uno stop forzato, richiedendo nuove coperture finanziarie.

Per sbloccare la situazione, il Comune di Milano ha scelto di dare priorità al collegamento con Monza, dirottando su quest’opera oltre 400 milioni di euro precedentemente destinati al prolungamento della M4 verso Segrate. A questo sforzo si sono aggiunti i 10 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia e gli ultimi 100 milioni garantiti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per completare il quadro economico.

Le tappe del progetto: inaugurazione prevista nel 2033

Con la certezza dei finanziamenti, l’iter burocratico può ripartire. Il progetto sarà discusso a breve nella Conferenza unificata Stato-Regioni, che potrebbe esprimersi favorevolmente già nella seduta del 21 maggio. L’obiettivo è pubblicare il bando di gara entro il 30 giugno.

«Da quel momento non si tornerà più indietro», hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il sindaco di Monza, Paolo Pilotto.

Secondo il cronoprogramma ufficiale:

Entro fine anno: assegnazione dell’appalto e firma del contratto.

Primi sei mesi del 2027: allestimento dei cantieri e inizio dei lavori sul campo.

2033: conclusione dell’opera e messa in funzione della linea.