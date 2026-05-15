Concerto Radio Italia Live in piazza Duomo: deviazioni e chiusure mezzi pubblici

Questa sera a Milano una delle serate più attese dell’anno con Radio Italia Live, il grande concerto gratuito che ogni primavera trasforma Piazza Duomo in un palcoscenico a cielo aperto. L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica, televisiva e streaming, permettendo anche a chi non sarà presente di partecipare virtualmente alla serata.

Vi saranno però cambiamenti nel servizio delle linee dei mezzi pubblici

Metro e parcheggi chiudono più tardi

Duomo chiude alle 12 circa. Usare le stazioni vicine

Dalle 12 circa i treni di M1 e M3 saltano Duomo . La stazione chiude su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto. Riapre sabato mattina.

. La stazione chiude su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto. Riapre sabato mattina. Per raggiungere piazza Duomo scendere nelle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

scendere nelle stazioni vicine di Per cambiare linea usare Centrale, Loreto o Cadorna.

usare Centrale, Loreto o Cadorna. L’ATM Point di Duomo chiude tutto il giorno. In alternativa considerare gli sportelli di Cadorna e Centrale. Sono aperti dalle 7:45 alle 20.

Dopo le 11:30 deviano i tram 12, 15, 16 e 19

TRAM 12

La linea si spezza e fa servizio in due tratte separate. I tram non passano tra Broletto e Missori. Tra Cusani (Cairoli) e Missori, usate M1+M3.

Tratta Roserio-Cairoli (via Cusani). I tram arrivano fino a Ponte Vetero (fermata via Cusani). Poi girano in via Cusani, dove fanno capolinea. Quando ripartono verso Roserio passano da Foro Buonaparte, Lanza e continuano sullo stesso percorso, al contrario.

I tram arrivano fino a Ponte Vetero (fermata via Cusani). Poi girano in via Cusani, dove fanno capolinea. Quando ripartono verso Roserio passano da Foro Buonaparte, Lanza e continuano sullo stesso percorso, al contrario. Tratta piazza Ovidio-Missori. I tram fanno normale servizio tra Ovidio e Missori. Poi deviano: passano da Porta Romana e arrivano fino a Monte Velino. Fanno le stesse fermate del tram 16.

TRAM 15

Fa servizio come tra Rozzano e Missori. Da qui devia in via Albricci e via Larga. Poi fa sempre capolinea a Duomo, in piazza Fontana e non in via Dogana. Da lì ripartono sullo stesso percorso, al contrario.

TRAM 16

La linea si spezza e fa servizio in due tratte separate. I tram non passano tra Missori e largo d’Ancona. Tra Cadorna e Missori, usare M1+M3.

Tratta Monte Velino-Missori . I tram fanno normale servizio tra il capolinea Monte Velino e Missori. Poi deviano in via Albricci e arrivano in piazza Ovidio. Fanno le stesse fermate del tram 12.

. I tram fanno normale servizio tra il capolinea Monte Velino e Missori. Poi deviano in via Albricci e arrivano in piazza Ovidio. Fanno le stesse fermate del tram 12. Tratta San Siro-largo d’Ancona. Da San Siro i tram arrivano fino in corso Magenta, prima di largo D’Ancona. Poi deviano: passano da via Carducci, Cadorna, Foro Buonaparte, Tivoli e Ponte Vetero. Poi fanno capolinea in via Cusani. Da lì ripartono sullo stesso percorso, al contrario.

TRAM 19

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio e piazza Virgilio. Passa da viale Vittorio Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte e Cadorna. Tra Porta Venezia e Cadorna, usare M1.