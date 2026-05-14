Il commento di Luciano: l’Inter si aggiudica la finale di Coppa Italia

Buongiorno sportivi, ieri sera all’Olimpico di Roma c’è stata un’altra festa, ma la squadra è sempre la stessa, l’Inter, che alza il secondo trofeo stagionale e incorona un signore romeno seduto sulla panchina dell’Inter con un curriculum da record: appena 13 partite da allenatore di serie A (Parma), prima di arrivare alla guida di una big storica del nostro calcio, e alla prima stagione conquista uno scudetto limpido e una coppa Italia troppo facile, ma altrettanto indiscutibile per come è stata una partita da finale giocata senza fuochi d’artificio, a ritmi blandi imposti proprio da una Lazio che, invece, doveva entrare in campo con tutt’altro spirito. E l’Inter ha avuto il “torto” di adeguarsi, cosciente della propria superiorità, benché espressa in pratica soltanto cogliendo cinicamente le falle di avversari non all’altezza.

Chi sognava ritmi indiavolati da Premier League, sarà rimasto deluso e propenso a criticare uno spettacolo sicuramente non esaltante. Ma l’Inter è la meno colpevole, perché ha soltanto compreso e sfruttato al massimo l’inconsistenza di una Lazio senza grinta e agonismo, adeguando i propri ritmi e vincendo una finale in pantofole. E Chivu, incolpevole mister-record, incassa e mette in bacheca una doppietta storica più per lui che per i suoi ragazzi. A loro, in “pantofole”, è bastato un autogol su disturbo importante di Thuram, e un sigillo del suo capitano Lautaro, per agguantare la decima coppa nazionale, da accoppiare ad un campionato vinto in volata solitaria. E meritato, anche se c’è sempre chi trova mille risvolti per minimizzare, affermando che in fondo è la meno peggio di un calcio nostrano in crisi, con la serie A cenerentola in Europa. Ma per gli interisti, di questi tempi, considerazioni che interessano poco. C’è da fare festa, e basta…