Furti tra Lombardia e Marche con base a Vimodrone: 4 arresti

La polizia ha dato esecuzione a un provvedimento di fermo nei confronti di tre cittadini albanesi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra la Lombardia e le Marche tra febbraio e aprile 2026.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Milano assieme alla Squadra Mobile di Pesaro hanno consentito di individuare la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo a Vimodrone, utilizzato come punto di partenza per le trasferte. Attraverso servizi di monitoraggio sul territorio, le indagini hanno poi permesso di ricostruire gli sposamenti del gruppo, che si serviva di auto di grossa cilindrata con targhe clonate.

Nel corso delle operazioni sono state eseguite perquisizioni domiciliari che hanno consentito trovare e sequestrare refurtiva di ingente valore, costituita da denaro contante, gioielli, orologi e attrezzi da scasso.

Due degli indagati, di anni 35 e 25, sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni a Vimodrone e Pioltello , mentre proseguono le ricerche del terzo componente della banda presumibilmente rientrato in Albania. Nel corso delle attività investigative sono inoltre emersi elementi a carico di ulteriori due cittadini albanesi, di anni 33 e 52, risultati coinvolti in altri furti in abitazione commessi nel Nord Italia nell’aprile 2026.

La coppia è stata rintracciata a Melzo e sottoposta a fermo. A carico di due degli indagati è stato inoltre eseguito un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena residua rispettivamente di oltre 5 anni e 3 anni di reclusione.

