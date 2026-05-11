Motelnoire presenta il nuovo album “Malamilano” ai Magazzini Generali

IL 16 MAGGIO AI MAGAZZINI GENERALI DI MILANO

La band rock che racconta le periferie milanesi

MOTELNOIRE

PRESENTA LIVE IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 29 MAGGIO

“MALAMILANO”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

I MOTELNOIRE, la band rock milanese che dà voce alle periferie, il 16 maggio ai Magazzini Generali di Milano (Via Pietrasanta, 16), presenterà live il nuovo album “MALAMILANO” in uscita il 29 maggio in fisico e in digitale.

I MotelNoire, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico “Nik” Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni), racconta la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini.

“MalaMilano” è un disco che rinuncia a ogni tentativo di redenzione o ricerca di colpe, restituendo la realtà nella sua forma più diretta e priva di filtri. È un progetto dedicato a chi si sente fuori posto, a chi sceglie di andare controcorrente, a chi continua a crederci nonostante le difficoltà. Attraverso undici brani, il lavoro ripercorre un vissuto fatto di fragilità e resistenza, intrecciando la storia personale degli autori con quella di una generazione cresciuta in fretta, segnata da errori, cadute e ripartenze. Sono già disponibili in digitale i primi due brani “Killer” e “Brutte abitudini”.

«MalaMilano” è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati – spiegano i MotelNoire – è un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano».

Tracklist “MalaMilano”

1. “Killer”

2. “MalaMilano” feat. Jake La Furia

3. “A un passo dalla Luna”

4. “Brutte abitudini”

5. “Il mio nome è nessuno”

6. “Controcorrente”

7. “L’ultima volta”

8. “Cadillac Blu”

9. “Così importante”

10. “Milano (sei una favola)”

I MotelNoire nascono nel 1999 nelle periferie sud di Milano, in un periodo in cui la città sul finire degli anni ’90 sembrava una vera e propria giungla urbana. In quel contesto la musica rappresentava tutto; un linguaggio, una via di fuga e un modo per raccontare la realtà che li circondava. I primi passi della band si muovono nei club della provincia milanese, tra live e cover, ma ben presto emerge l’esigenza di trovare una voce personale. Da quel momento il progetto prende una direzione più definita, le prime canzoni inedite iniziano a prendere forma dando identità al suono dei MotelNoire. Nel corso degli anni, i membri della band maturano una solida esperienza nel mondo del professionismo, collaborando con diversi artisti del panorama nazionale, tra cui Federico Zampaglione dei Tiromancino e Jake La Furia dei Club Dogo. Parallelamente, i MotelNoire continuano a mantenere un forte legame con l’attività live. La band vanta numerose collaborazioni e condivisioni di palco con artisti come Le Vibrazioni, con cui hanno partecipato a due tour nazionali, oltre a Lacuna Coil, Tormento e molti altri. Nel corso della loro carriera i MotelNoire hanno pubblicato diversi lavori discografici e continuano a portare avanti il proprio percorso artistico con uno sguardo sempre rivolto alla città che li ha visti nascere. A maggio 2026 è prevista l’uscita del nuovo album “Malamilano”, composto da 10 tracce e coprodotto da Stargaze, Enrico Rovelli e Orangle Records.