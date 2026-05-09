ADMO – MATCH FOR LIFE – 9 maggio presso il Centro Sportivo “G. Massola” di Milano

Fondazione ADMO Lombardia, Dutur Claun VIP Milano ODV e Gabry Little Hero insieme per il dono che salva la vita
In occasione della Civil Week 2026, tre realtà unite dal valore del dono – ADMO Lombardia, Dutur Claun VIP Milano ODV e Gabry Little Hero – presentano Match for Life, una giornata dedicata alla tipizzazione salivare, alla sensibilizzazione e alla festa della comunità.
L’evento si terrà oggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 14,30 presso il Centro Sportivo “G. Massola” di Milano, con attività aperte a famiglie, giovani, volontari e cittadini che desiderano scoprire quanto sia semplice diventare potenziali donatori di midollo osseo.
IL SIGNIFICATO DEL DONO
La tipizzazione salivare è un gesto semplice, indolore, ma capace di cambiare il destino di una persona in attesa di trapianto. È un atto silenzioso che accende possibilità.
Giuseppe Saponara, presidente ADMO Lombardia, ricorda: “Ogni donatore è una speranza che si accende. Ogni tipizzazione è un sì alla vita.”
Accanto a lui, la voce del volontariato si intreccia con quella della leggerezza che cura. Rosanna Favulli detta Ross, referente ADMO Milano e Città Metropolitana e volontaria Dutur Claun, sottolinea: “Un sorriso può aprire la strada al dono. La leggerezza è un ponte che porta alla consapevolezza.”
CHI PUÒ TIPIZZARSI
Possono tipizzarsi tutte le persone tra i 18 e i 35 anni, in buona salute e con peso superiore ai 50 kg. La tipizzazione è gratuita e l’iscrizione rimane valida fino ai 55 anni.
Un gesto semplice che può diventare una speranza di vita. Il midollo osseo non è il midollo spinale.
LE VOCI DELLA SPERANZA
Match for Life è anche un abbraccio alle storie che trasformano il dolore in forza.
Filomena, mamma di Gabry, testimonia: “La forza di una madre è la luce che non si spegne. Donare significa dare futuro.”
Cristiano, papà e presidente dell’associazione Gabry Little Hero, aggiunge: “Ogni vita salvata è un gol fatto al destino. La comunità può fare la differenza.”
UNA GIORNATA DI FESTA E CONSAPEVOLEZZA
La giornata sarà animata dai Dutur Claun VIP Milano ODV, che porteranno sorrisi, nasi rossi, bolle e sculture di palloncini per i più piccoli. Saranno presenti volontari ADMO per spiegare il percorso di iscrizione al Registro Donatori e per accompagnare chi desidera effettuare la tipizzazione.
L’obiettivo è semplice e potente: accendere nuove possibilità di vita.
INVITO ALLA CITTADINANZA
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, informarsi, tipizzarsi e vivere una giornata di festa e solidarietà.
“Il dono più grande è quello che non si vede, ma che cambia tutto.”
DETTAGLI EVENTO
Sabato 9 maggio 2026Centro Sportivo “G. Massola”, Milano Attività per tutta la giornata Ingresso libero – Famiglie, giovani e volontari sono i benvenuti
ORGANIZZATO DA
- Fondazione ADMO Lombardia
- Dutur Claun VIP Milano ODV
- Gabry Little Hero
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