Regione: agevolazioni saranno estese anche ad agenti di polizia locale

“Vogliamo tranquillizzare tutti gli operatori dei Corpi di Polizia locale: come abbiamo più volte affermato, è nostra ferma intenzione estendere le agevolazioni di viaggio sul servizio ferroviario regionale agli agenti che prestano servizio in Lombardia, nel pieno rispetto delle indicazioni di legge”.

Così gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) in merito alla definizione delle agevolazioni a favore degli appartenenti alle Polizie locali. Gli uffici competenti sono al lavoro per individuare le modalità del sostegno, nel pieno rispetto della normativa regionale in vigore. “Così come già succede con le Forze Armate – dichiara Lucente – anche la Polizia locale potrà usufruire dell’agevolazione che permetterà di viaggiare ad una tariffa particolarmente ridotta sul servizio ferroviario regionale.

Un impegno importante per Regione Lombardia, che dimostra ancora una volta particolare sensibilità per la sicurezza dei cittadini e del personale viaggiante, che hanno diritto di spostarsi con serenità e la massima tutela. Da sempre l’obiettivo è lavorare in sinergia per aumentare la sicurezza a bordo dei mezzi; proprio per questo motivo, il mio assessorato sarà di supporto all’assessorato alla Sicurezza per una delibera che ratificherà l’agevolazione in oggetto”.

“Nei prossimi giorni – afferma La Russa – prenderà il via una rilevazione capillare per individuare quali agenti utilizzano il servizio ferroviario regionale per effettuare il tragitto dalla propria abitazione al posto di lavoro. Siamo certi che arriveremo ad una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte, accogliendo le richieste delle Polizie locali e allo stesso tempo garantendo una maggiore sicurezza a tutti i cittadini che utilizzano il trasporto ferroviario”.