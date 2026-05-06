Da sabato 9 maggio | Ombre che sognano di cambiare forma: il nuovo scenario di PLAYLAB Museo Scienza e tecnologia

Da, l’offerta di, lo spazio educativo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologiadedicato ai più piccoli, si rinnova con il nuovo scenario. Un’esperienza pensata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, in cui la luce e l’ombra diventano strumenti di gioco e scoperta.

Grazie a travestimenti e immaginazione, i partecipanti sperimenteranno una continua metamorfosi, dando vita a nuovi animali e creature fantastiche come in un grande teatro delle ombre. Durante l’attività sarà possibile trasformare parti del proprio corpo in forme sempre nuove – come antenne, chele, code, corna e persino ali – scoprendo figure inattese attraverso un processo creativo in cui la luce e la sua interazione con i materiali diventano strumenti di scoperta, e la conoscenza prende forma attraverso il corpo e il movimento.

Lo spazio di PLAYLAB è dedicato all’infanzia ed è un invito aperto al gioco creativo, un viaggio nell’immaginazione nato dalla lunga esperienza in programmi e spazi educativi che il Museo sviluppa e offre alle scuole e alle famiglie a partire dagli anni Novanta. All’interno di PLAYLAB ogni ambiente ed esperienza sono studiati per mettere bambine e bambini al centro del processo di apprendimento, invitandoli a scoprire quanto sta intorno a loro attraverso l’osservazione, l’interazione, l’esplorazione e il racconto come azioni fondamentali per lo sviluppo del pensiero scientifico, sociale ed emotivo. Obiettivo di PLAYLAB è ispirare la ricerca personale attraverso espressione creativa, performance e narrazione, stimolando curiosità e scoperta attraverso l’interazione e la condivisione con gli altri.

Tutti i weekend dal 9 al 24 maggio, il Museo propone anche Che Viaggio! un programma di attività pensato per coinvolgere tutte le fasce di età attraverso laboratori interattivi, esperienze in realtà virtuale e visite guidate incentrate sui temi del viaggio e dell’avventura.

Calendario delle attività di PLAYLAB >https://www.museoscienza.org/it/playlab

Prenotazioni e acquisto dei biglietti > https://museoscienza.vivaticket.com/opentickets.html

Le attività nei laboratori interattivi e in PLAYLAB sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo ed è obbligatorio prenotarle al momento dell’acquisto online, al costo di 1 € di prevendita.

INFO

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci | Via San Vittore 21, 20123 Milano

Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17; sabato e festivi dalle ore 9.30 alle 18.30

Ultimo ingresso: 1 ora prima della chiusura.

Costo del biglietto: Intero 13,00 € | ridotto 8,00 €

Sito web: www.museoscienza.org