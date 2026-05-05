Il commento di Luciano: posticipi della 35a giornata di serie A

Buongiorno a tutti, due posticipi hanno chiuso ieri la 35a giornata di campionato: Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina

Cremonese-Lazio 1-2

Nel primo dei due posticipi del lunedì, la Cremonese s’illude allo “Zini” contro la Lazio, passa in vantaggio con la rete di Bonazzoli (e gaffe di Motta) al 29′. Zerbin sfiora il raddoppio 10′ più tardi, ma nella ripresa entra Noslin, che prima confeziona l’assist vincente per Isaksen al 53′ e al 92′ disegna un destro a giro imparabili per Audero. Grigiorossi nel baratro, un sorso di energia per la Lazio.

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Roma-Fiorentina 4-0

Quasi fosse una gustosa bistecca, la Roma ha messo sotto i denti la Fiorentina e se l’è letteralmente mangiata. Giallorossi travolgenti, per la soddisfazione di Gasperini, che rimane in piena lotta per il 4° posto. Un sonante poker abbatte una viola sempre più vicina alla salvezza, ma che stasera è scesa in campo solamente per i primi 10 minuti. Già al termine del primo tempo la Roma si porta avanti di ben 3 reti, grazie ai gol di Mancini, Wesley ed Hermoso. Pisilli cala la definitiva quaterna nella ripresa.

Chiusa perentoriamente dall’Inter la faccenda scudetto, con la vittoria e la matematica certezza di ieri accentuata anche dagli inciampi delle inseguitrici, restano ora tre giornate per definire le qualificazioni europee e la terza squadra che accompagnerà H.Verona e Pisa in serie B, una tra Cremonese e Lecce, ma quest’ultima con favori dei pronostici, perché vanta 4 punti di vantaggio sulla terz’ultima, appunto la Cremonese.

Al via la 36a giornata venerdì 8 maggio, con l’anticipo Torino-Sassuolo.

Buona giornata, e arrivederci alla prossima!