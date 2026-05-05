15 maggio, Giornata della Famiglia: in Lombardia avere figli è diventato un problema di sistema

Genitorialità nel Nord Italia: un problema di sistema. Servizi troppo cari in città, troppo lontani in provincia

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia (15 maggio), l’indagine dell’Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore per Fondazione Cariplo su 1.700 cittadini del Nord Italia rivela uno scarto preoccupante tra bisogni riconosciuti e accesso reale: il 92% delle famiglie considera essenziali i nidi 0-3, ma ad oggi la copertura territoriale è inferiore al 40%; l’87% ritiene fondamentale il supporto nel post-partum, ma solo il 35% ne ha beneficiato. Avere figli è diventato un progetto ad alta intensità di risorse.

Nel giorno in cui il mondo celebra le famiglie, i numeri parlano da soli. Il 92% dei genitori considera essenziali i servizi educativi 0-3 anni, ma 4 su 10 del campione intervistato non li ha mai potuti utilizzare. L’87% ritiene fondamentale il supporto nel periodo perinatale, ma solo il 35% ne ha beneficiato. L’esperienza culturale per l’infanzia è prioritaria per il 90% delle risposte, ma rimane inaccessibile per costi e distanza. E solo il 54% giudica adeguata la rappresentazione mediatica della genitorialità. Un divario sistematico tra ciò che le famiglie riconoscono come necessario e ciò che riescono concretamente a ottenere.

La genitorialità nel Nord Italia è ostacolata non solo da fattori economici, ma da un insieme di condizioni materiali, organizzative e territoriali che rendono la scelta di avere figli un “progetto ad alta intensità di risorse“. È quanto emerge dall’Indagine Genitorialità e Infanzia realizzata dall’Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore per Fondazione Cariplo, nell’ambito della Sfida di Mandato “Anita – L’infanzia prima”. Lo studio – pubblicato nella collana “Quaderni Fondazione Cariplo” – ha coinvolto circa 1.700 cittadini e cittadine in età fertile (18-49 anni) residenti nel territorio di riferimento della Fondazione Cariplo (Lombardia e province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) e nelle province limitrofe (Vercelli, Alessandria, Biella, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Rovigo, Verona e Trento), analizzando percezioni, priorità e ostacoli alla genitorialità: dall’accompagnamento nel post-partum all’accesso ai servizi educativi e culturali fino alla rappresentazione dell’infanzia sui media.

Il quadro che emerge è chiaro: il calo della natalità va letto come un fenomeno sistemico, che non dipende da scelte individuali isolate, ma riflette il funzionamento complessivo dell’ecosistema di supporto alla prima infanzia. Tra i principali disincentivi alla scelta di avere figli c’è la mancanza di sicurezza economica (90,8% nel territorio Fondazione Cariplo, 88,5% nelle province limitrofe), seguito dall’incertezza sul futuro (87,4% nel territorio Fondazione Cariplo, 85,2% nelle province limitrofe), dai problemi legati al lavoro (85,7% nel territorio Fondazione Cariplo, 81,6% nelle province limitrofe) e dalla situazione abitativa inadeguata (81,5% nel territorio Fondazione Cariplo, 72,8% nelle province limitrofe). Ma il dato più significativo è lo scarto sistematico tra importanza riconosciuta ai servizi e accesso reale: ciò che manca non è solo l’offerta, ma la possibilità concreta di fruirne. Dati che, nella Giornata Internazionale della Famiglia istituita dall’ONU (15 maggio), ricorda quanto il sostegno alle famiglie non sia solo una questione affettiva, ma una priorità sociale e civile ancora lontana dall’essere compiuta.

Lombardia e Piemonte orientale: i servizi ci sono, ma costano troppo

Nel territorio della Fondazione Cariplo – caratterizzato da ricchezza superiore alla media nazionale e ampia disponibilità di servizi – le famiglie incontrano comunque difficoltà di accesso: i servizi per l’infanzia esistono, ma l’accesso è un’impresa. Il 92% ritiene fondamentale disporre di servizi educativi 0-3 anni, ma 4 famiglie su 10 non li hanno mai utilizzati. Il 42% dei rispondenti si affida ad un servizio privato ma il problema non è solo il costo diretto in quanto sono i costi cumulativi a pesare: rette, trasporti, attività extra. A questo si aggiungono liste d’attesa, orari incompatibili con il lavoro, tempi di spostamento elevati e una generale complessità organizzativa che scoraggia anche le famiglie con redditi medi.

Province Limitrofe: servizi insufficienti, il gap lo colmano le famiglie

Nelle province limitrofe (Vercelli, Alessandria, Biella, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Rovigo, Verona e Trento) emerge un quadro diverso: qui il problema è la disponibilità fisica dei servizi. Il 32,3% delle famiglie non ha iscritto i figli al nido perché il servizio non era disponibile (contro il 21,5% del territorio di Fondazione Cariplo). La lontananza dai luoghi e le difficoltà di spostamento pesano più che altrove. Molte famiglie si affidano a reti informali di cura (nonni, parenti, vicini), ma queste non sempre garantiscono equità di accesso e benessere nel lungo periodo, soprattutto per le famiglie più fragili o meno integrate.

La differenza tra chi ha figli e chi non ne ha

Un altro elemento interessante riguarda la diversa rilevanza di alcuni fattori tra chi ha figli e chi non ne ha. Tra chi non ha figli (44,4% del totale degli intervistati), la “responsabilità genitoriale” tende a pesare di più come barriera percepita: in assenza di esperienza diretta, l’impegno e i carichi della cura possono essere immaginati come particolarmente gravosi e scoraggianti. Tra chi ha figli (55,6%), invece, emerge più frequentemente la dimensione dell’età: l’esperienza concreta della genitorialità rende più evidente il tema dei tempi (energia disponibile, sostenibilità nel medio periodo, vincoli biologici e organizzativi) e quindi la percezione che ‘arrivare tardi’ possa aumentare la difficoltà complessiva. In sintesi, nei non-genitori prevalgono barriere simboliche/anticipate, mentre nei genitori emergono vincoli più legati all’esperienza e alla logistica e organizzazione famigliare.

Lo scarto tra importanza e accesso: un pattern ricorrente

Uno dei dati più critici emersi dall’indagine è lo scarto sistematico tra l’importanza riconosciuta ai servizi e la loro effettiva fruizione. Per esempio, l’accompagnamento nel peri parto è fondamentale per l’87,2%, ma solo il 35% ne ha effettivamente beneficiato. Il momento della nascita e i primi anni di vita rappresentano vere e proprie finestre di opportunità: un supporto adeguato in queste fasi può prevenire fragilità future e rafforzare la fiducia delle famiglie. Anche le attività culturali per l’infanzia sono considerate prioritarie da circa il 90%, ma gli ostacoli alla fruizione restano alti: i costi elevati dell’offerta (particolarmente a Milano), la mancanza di tempo a disposizione dell’adulto, la lontananza dai luoghi (soprattutto in provincia). Pare quindi normale che le biblioteche, gli spazi gioco e gli oratori risultano i luoghi più frequentati rispetto a musei, teatri, cinema e concerti, che richiedono invece maggiore organizzazione, tempi dedicati e, spesso, costi più elevati.

La rappresentazione mediatica: lontana dalla realtà

Solo il 54,1% degli intervistati ritiene che il racconto della genitorialità sui media sia adeguato e rispettoso. La narrazione pubblica dell’infanzia e della cura appare spesso idealizzata o allarmistica, lontana dalla complessità quotidiana delle famiglie. Il lavoro quotidiano di cura – fatto di tempo, fatica e responsabilità – resta sullo sfondo, contribuendo a rendere le difficoltà un problema vissuto come privato, più che come una questione collettiva. I mezzi più credibili risultano TV (62,6%) e cinema (61,7%): solo il 56% considera il adeguato e rispettoso il racconto dell’infanzia e della cura, contribuendo a costruire un clima culturale dentro a cui si collocano le scelte di genitoriali.

Conclusioni: i servizi devono essere resi accessibili e devono essere attivati gli attori territoriali

I risultati dell’indagine indicano che favorire la genitorialità richiede politiche integrate: non basta aumentare l’offerta di servizi, serve renderli realmente accessibili, accompagnare le famiglie nei momenti chiave e ridurre le disuguaglianze territoriali. I servizi socio-sanitari ed educativi, le attività culturali e le rappresentazioni mediatiche dell’infanzia sono ambiti che incidono sulla qualità dell’esperienza genitoriale, sulla riduzione dell’isolamento e sulla costruzione di un clima socio culturale più favorevole alla genitorialità, contribuendo a legittimare il bisogno di supporto e a rendere visibile il lavoro di cura.

In Lombardia: il bando «Anita Chiama – L’infanzia prima»

Fondazione Cariplo ha lanciato il bando «Anita Chiama – L’infanzia prima»: 5 milioni di euro destinati a sostenere soluzioni innovative per il benessere dei bambini tra 0 e 6 anni in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità. Organizzazioni non profit ed enti di ricerca possono candidarsi entro l’11 giugno 2026 (contributo massimo: 200.000 euro per progetto). Tutte le informazioni sono disponibili qui.

Il quaderno completo

L’indagine “Genitorialità e Infanzia – Accesso ai servizi educativi e culturali e rappresentazione dell’infanzia sui media” è scaricabile gratuitamente su www.fondazionecariplo.it/ricerche

INFORMAZIONI GENERALI

“Anita – L’infanzia prima”: dalla diagnosi all’azione.

L’indagine si inserisce nella Sfida di Mandato “Anita – L’infanzia prima”, con cui Fondazione Cariplo ha scelto di investire sull’infanzia come leva di cambiamento sociale. Non si tratta di un semplice progetto, ma di una sfida che mette al centro le necessità dei bambini e delle bambine attraverso quattro ambiti prioritari: orientamento e sostegno ai neogenitori (a partire dal peri parto), rafforzamento della rete dei servizi educativi 0-6, qualità degli spazi in cui i bambini vivono e crescono, accesso alla cultura fin dalla nascita con un unico obiettivo: intercettare e sostenere – entro il 2028 – almeno 22.000 bambini in povertà (uno su tre di quelli che si trovano in situazione di povertà assoluta nel territorio di riferimento), mobilitando risorse, competenze e alleanze per un “investimento” complessivo di 20 milioni di euro.

Informazioni sulle Sfide di Mandato

Il programma “Anita – L’infanzia prima” si inserisce nel quadro delle grandi Sfide di Mandato di Fondazione Cariplo: iniziative trasversali che mobilitano risorse e competenze su temi cruciali per il futuro delle comunità. Oltre all’infanzia, le altre Sfide riguardano il contrasto del fenomeno dei giovani NEET, il sostegno ai progetti di vita delle persone con disabilità e al reinserimento delle persone detenute e in uscita dal carcere, per un impegno complessivo da parte di Fondazione Cariplo di oltre 80 milioni di euro. L’obiettivo è generare cambiamenti strutturali e duraturi, mettendo in rete enti non profit, attori pubblici e privati.