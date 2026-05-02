“Chiese Aperte” con itinerari francescani a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi

In tutta Italia la XXXIIesima edizione di Chiese Aperte. Primo evento in Molise il 9 Maggio, chiusure a Massa Lubrense il 16 e il 17 Maggio. Tutti gli altri eventi saranno nella giornata principale di Domenica 10 Maggio.

E’ una grande opportunità per conoscere il patrimonio culturale di chiese che si trovano anche e soprattutto nei piccoli BORGHI dell’Italia. In occasione degli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, ben 44 siti inediti per conoscere il patrimonio religioso francescano, con itinerari francescani e conventi.

Fortunata Flora Rizzo ( Vice – Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia – Referente Chiese Aperte) : “La XXXIIesima edizione sarà dedicata all’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco, attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio religioso, architettonico e artistico a lui intitolato, nel territorio nazionale”.

Conosceremo ad esempio i borghi di Morro D’Oro, di Guardiagrele, di Brucoli.

Domenica 10 Maggio, in tutta Italia sarà – Chiese Aperte.

Anteprima a Termoli il 9 Maggio, chiusure a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina il 16 e 17 Maggio.

“Il 10 Maggio in tutta Italia avremo “Chiese Aperte alla conoscenza dei luoghi francescani”, nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi . La XXXIIesima edizione sarà dedicata all’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco, attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio religioso, architettonico e artistico a lui intitolato, nel territorio nazionale. Avremo 44 luoghi inediti che saranno visitabili in tutta Italia. Un grande evento nel periodo in cui viene celebrato l’Anno speciale giubilare di San Francesco. Avremo 44 siti tra chiese, conventi, eremi, santuari, monumenti, per conoscere il patrimonio religioso e culturale”. Lo ha annunciato Fortunata Flora Rizzo, Vice Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia e Responsabile Progetti Speciali di Archeoclub d’Italia.

Ed eventi in TOSCANA. A PISA visite alla Chiesa di San Sisto del 1087, ubicata nell’omonima piazza.

In ABRUZZO visita alla Chiesa Conventuale di Santa Chiara e Chiesa di San Francesco, nel Centro storico della Città di S. Angelo, ma escursione anche a Chieti con visita alla Chiesa di San Francesco al Corso, sempre nel Centro storico.

C’è il borgo di GUARDIAGRELE che ospiterà la visita alla Chiesa conventuale dei Santi Francesco e Nicola Greco, ed eventi a L’AQUILA Capitale Italiana della Cultura per ammirare le opere e la storia della Chiesa conventuale di S. Giuliano e della chiesa di S. Paolo di Peltuinum.

Chiese Aperte sarà anche a MORRO D’ORO con visite al patrimonio culturale della Chiesa di Santa Maria di Propezzano e dell’ex Convento di Sant’Antonio, o ancora a Moscufo dove c’è la Chiesa di Santa Maria del Lago

A SPOLTORE il Convento francescano di San Panfilo fuori le mura.

Eventi ed escursioni in BASILICATA, come ad esempio a TOLVE con la Chiesa della SS. Annunziata e Chiesa dei Cappuccini.

In CALABRIA, ad AMARONI la Cappella di Santa Barbara Vergine e Martire, o ancora a PIZZO CALABRO la Collegiata di San Giorgio.

Escursioni, passeggiate e visite in CAMPANIA. Nel beneventano, ad APICE il Convento di San Francesco e Fonte Miracolosa nel borgo vecchio di Apice. A CAVA de’ TIRRENI il Convento e la Chiesa di San Francesco e Sant’Antonio in Piazza S. Francesco. A MASSA LUBRENSE la Chiesa di Santa Maria della Lobra e l’annesso Convento Francescano sito nella Piazza S. Maria a Marina della Lobra. L’evento si svolgerà nei giorni 16 e 17 maggio. A NOLA la Chiesa di San Francesco in Nola (oggi San Biagio).

Molti appuntamenti nel LAZIO.

Ad ARPINO “Sulle orme di Francesco nella Terra di Saturno” nelle Chiese: di San Lorenzo, di San Michele, di Sant’Andrea, di Santa Maria Assunta, di San Nicola, dell’Immacolata. Sempre nel Lazio visite alla Chiesa di San Francesco nel Centro Storico di SORA, a TERRACINA, la Chiesa di San Francesco – ex Convento di San Francesco.

Ricca di eventi anche la regione MARCHE.

A CIVITANOVA MARCHE le opere dell’ EX Chiesa di San Francesco nel Centro Storico di Civitanova alta, mentre a CORINALDO la Chiesa di Santa Maria in Portuno, in contrada Madonna del Piano, a JESI la Chiesa di San Floriano, a LORETO APRUTINO la Chiesa di San Pietro Apostolo e la Chiesa di Santa Maria de Recepto, nel Centro Storico. A MARCA DI CAMERINO la Chiesa di San Francesco e il Convento dei Cappuccini di Renacavata a Camerino. A MORROVALLE escursioni e visite all’Ex Convento Francescano. A SAN SEVERINO MARCHE la Chiesa di Sant’Apollinare al Monte in località Serralta.

In MOLISE, ad esempio a TERMOLI sarà l’anteprima di Chiese Aperte, il 9 Maggio, con visita alla Chiesa dedicata a San Francesco d’Assisi.

C’è la PUGLIA con BITETTO, con la Chiesa conventuale “Beato Giacomo” dei Frati Minori, mentre a Bovino la Chiesa conventuale di San Francesco, a CORATO la Chiesa Incoronata, realizzata dai Frati Minori Osservanti Zoccolanti, a LUCERA la Basilica di San Francesco d’Assisi, il Santuario di San Francesco Antonio Fasani, la Chiesa e Convento dei Frati Minori Conventuali del XIV sec.

Ed ancora in PUGLIA, a MANDURIA la Chiesa conventuale di San Francesco, a MOLFETTA la Chiesa e il Convento di San Francesco, nel Centro Storico a ridosso del Porto ottocentesco, a NARDÒ, la Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi.

Eventi in SICILIA, ad esempio ad AIDONE, con visite all’Ex Chiesa di San Francesco d’Assisi (attuale Sala del Museo Archeologico Regionale di Aidone).

A MESSINA la Chiesa di San Francesco d’Assisi “Ospizio” in via Consolare Valeria Pistunina a Messina, a BRUCOLI, frazione di AUGUSTA, l’Eremo “Mater Adonai”, a CEFALÙ si svolgerà un itinerario francescano con visite alla Chiesa di San Francesco, alla Chiesa di San Pasquale, alla Chiesa dell’Itria.

Ed ancora a GELA, conoscenza della Chiesa di San Francesco di Assisi, a GRATTERI, visite alla Chiesa di Santa Maria di Gesù, detta anche Chiesa del Convento. Nella Chiesa c’è un altare dedicato a San Francesco d’Assisi. Ed ancora a MESSINA sarà visita alla Chiesa di Santa Chiara, in via S. Ubaldo, Rione Giostra, a PATERNÒ, alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ubicata vicino all’ingresso del Cimitero monumentale di Paternò, alle spalle dell’antico Convento di San Francesco alla Collina, a PIAZZA ARMERINA la Chiesa e il Convento di San Francesco d’Assisi.