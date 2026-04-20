Il commento di Luciano: 33a giornata di serie A

Buongiorno a tutti, 4 le partite di domenica per la 33a di serie A. Nulla di fatto tra Cremonese e Torino, Milan che a Verona recupera, non senza fatica, 3 preziosi punti per la zona Champions. Il Genoa incassa 3 punti a Pisa, mentre la Juventus si sbarazza del Bologna e si porta a -3 da Milan e Napoli, staccando al tempo stesso Como e Roma di 5 punti.

Cremonese-Torino 0-0

Nel lunch match della 33a giornata, dopo un primo tempo completamente privo di occasioni da gol, la Cremonese prova a vincerla nella ripresa, in cui si registra una rete annullata (dopo lungo VAR-check) a Baschirotto, che senna a gamba tesa sull’intervento di Paleari. Allo “Zini” succede pochissimo altro e la gara termina a reti bianche. Con questo risultato, i grigiorossi di Giampaolo si portano al quartultimo posto a 28 punti allungando di una sola lunghezza sul Lecce terzultimo. I granata di D’Aversa si confermano dodicesimi a quota 40.

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H.Verona-Milan 0-1

Il Milan di Allegri torna ad assaporare la vittoria, ma con grandissima fatica. 3 punti in perfetto stile allegriano “corto muso”, in casa dell’Hellas Verona, grazie al gol del solito Rabiot, e il Milan raggiunge il Napoli al 2° posto in classifica, a +8 sul quinto posto. Dopo i passi falsi contro Napoli e Udinese, il club rossonero ritorna a sorridere anche se fa fatica dal punto di vista del gioco. Il primo tempo è monotono: la partita si sviluppa principalmente a centrocampo, e si gioca a ritmo lento. Un guizzo di Rabiot permette al Milan di scardinare la difesa di un combattivo Verona. Leão, comunque opaco e non al meglio fisicamente, serve l’assist al francese.

Sino al triplice fischio dell’arbitro Chiffi il punteggio non cambia. L’H.Verona gioca con coraggio, il Milan ritrova l’equilibrio perduto. Gabbia si vede annullare la rete del 2-0, c’era Giménez in fuorigioco. Nel finale di partita Valentini salva su Saelemaekers, poco prima Gabbia aveva fatto lo stesso su Orban. Soffrendo, il Milan incassa tre punti d’oro per la classifica e allontana i fantasmi di una crisi, mentre l’H.Verona rimane all’ultimo posto in classifica e con la Serie B sempre più vicina.

Pisa-Genoa 1-2

Passo praticamente decisivo per il Genoa in ottica salvezza. All’ “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”, dopo l’incornata vincente di Canestrelli e l’incredibile errore in contropiede di Angori 3′ dopo, il Grifone di mister De Rossi la ribalta con Ekhator al 41′ e Colombo su calcio di rigore al 55′.

Juventus-Bologna 2-0

Il Bologna è stato messo ko dalla banda Spalletti all’Allianz Stadium di Torino. Decisive le reti di J.David in avvio e di Thuram nella ripresa. Ottima prova dei bianconeri, che hanno legittimato questi 3 punti creando tantissime occasioni da gol. I bianconeri di Spalletti si portano a +5 su Como e Roma, ma anche a -3 da Milan e Napoli.

Chiuderà la giornata 33 il posticipo di stasera tra Lecce e Fiorentina, e prima del prossimo turno ci saranno le due semifinali di ritorno di coppa Italia : Inter-Como (andata 0-0), e Atalanta-Lazio (andata 2-2). Al via la giornata n. 34 di campionato venerdì, con l’anticipo tra Cremonese e Napoli, mentre domenica avremo lo scontro incrociato Milano-Torino: i nerazzurri di Chivu, ormai ad un passo dallo scudetto, sfideranno i granata a Torino, e poco più tardi si sfideranno Milan e Juventus a S.Siro, in un duello all’ultimo sangue per non perdere il treno Champions.

Buon pomeriggio a tutti, e arrivederci a domani per i commenti della domenica.