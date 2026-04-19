In occasione di Miart 2026 e della Milano Design Week, dal 16 al 24 aprile 2026, Turati Gallery ospita La città come improvvisazione. Un viaggio fotografico di Virginio Bertone, progetto espositivo a cura di Art Events, società di valorizzazione di immobili storici e gestione di progetti culturali ed eventi, presieduta da Filippo Perissinotto.

La mostra – che integra fotografia, video e musica – presenta una selezione di opere dedicate al tema dell’improvvisazione e profondamente ispirate al linguaggio del jazz. Il percorso espositivo si apre così a una riflessione sul movimento, sull’inaspettato e sulla continua trasformazione dello sguardo.

Il progetto si configura come un archivio visivo di luoghi e suggestioni oltreoceano, attraversati da un principio di variazione continua: come nel jazz, dove ritmi e armonie si intrecciano dando vita a interpretazioni sempre nuove, le immagini di Bertone restituiscono un tempo sospeso tra memoria e mutamento.

La mostra raccoglie scorci urbani, paesaggi e città lontane, colti come tracce di trasformazione. Gli scatti si dispongono come note su uno spartito: frammenti visivi in cui dettagli, luce e composizione restituiscono l’intensità dell’attimo e costruiscono un ritmo.

Il cuore della mostra è il dialogo tra immagini e musica: una visione ampia e dinamica dei luoghi si alterna a una più intima e analitica degli oggetti, in un continuo gioco di scala e ritmo. Come nella

musica jazz, dove un tema si presta a infinite variazioni, anche l’immagine fotografica si configura come forma di improvvisazione, fissata tuttavia nella sua definizione sulla pellicola.

INFORMAZIONI MOSTRA

Turati Gallery

Via Montebello 30, Milano

Date: 16 – 24 aprile 2026

Orari: 17 – 18 aprile, ore 16.00 – 18.00 (con presenza dell’artista)

20 – 24 aprile, ore 10.00 – 18.00 (su appuntamento)

Opening su invito:

giovedì 16 aprile 2026, ore 18.00 – 21.00

VIRGINIO BERTONE

Virginio Bertone è un fotografo le cui opere fotografiche sono vendute da Sotheby’s dal 2008, nonché musicista jazz e senior partner della società Cross Border S.r.l. Si laurea con lode in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e prosegue gli studi al MIT di Boston. Durante un periodo alla New York University approfondisce la fotografia contemporanea.

Rientrato a Milano, frequenta un programma triennale di armonia e improvvisazione jazz con il maestro Filippo Daccò presso il Centro Didattico Musicale. Influenzato dal pensiero laterale di Edward de Bono, pubblica nel 1993 il volume Creatività Aziendale (FrancoAngeli). Dal 1992 al 2000 è Professore di Business Creativity presso l’Università Bocconi e docente allo IED – Istituto Europeo di Design.

Nel corso della sua carriera collabora, tra gli altri, con il regista Chris Columbus, Hachette Rusconi, Ducati, Milanodabere.it, Blue Note e Volcom.

ART EVENTS

Art Events è un’azienda specializzata nell’organizzazione di mostre ed eventi culturali di alto profilo e nella gestione di location esclusive. Con sedi a Venezia e Milano, opera su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione una spiccata sensibilità culturale e un know-how costruito in oltre dieci anni di esperienza. La società è particolarmente attiva nel contesto della Design Week di Milano e della Biennale di Venezia, dove da anni contribuisce alla realizzazione di mostre, padiglioni nazionali ed eventi collaterali. Ogni progetto nasce dall’ascolto degli spazi ed è orientato alla valorizzazione del patrimonio architettonico attraverso la creazione di esperienze uniche e coinvolgenti.