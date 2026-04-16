“Le voci di Dante” nelle chiese di Lombardia – 11 Maggio Toni Servillo in Duomo

Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21.00 in Duomo

Un nuovo, intenso viaggio nella Divina Commedia approda al Duomo di Milano: lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21.00, nella straordinaria cornice della Cattedrale, Toni Servillo darà voce ai versi di Dante Alighieri, attraverso l’originale chiave di lettura dello scrittore Giuseppe Montesano.

Lo spettacolo “Le voci di Dante”, realizzato dal Piccolo Teatro di Milano con il sostegno di Fondazione Monte di Lombardia, è un progetto di alto valore culturale che attraversa i luoghi simbolo della spiritualità lombarda, mettendo in dialogo il grande patrimonio letterario dantesco con le inquietudini del nostro tempo.

Dopo l’anteprima straordinaria nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, il percorso entra nel vivo con la tournée primaverile: dal 6 maggio le parole del Sommo Poeta risuoneranno nelle Cattedrali di Cremona, Brescia, Vigevano e nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo (per informazioni visita il sito piccoloteatro.org). fino al suo momento culminante nel Duomo di Milano.

Grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo, l’appuntamento dell’11 maggio rappresenta il coronamento di questo itinerario poetico e spirituale, che celebra la lingua e il pensiero di Dante nella scenografia unica del Duomo, cuore simbolico della città e della fede ambrosiana.

Le prenotazioni per l’evento in Duomo apriranno il 4 maggio alle ore 16.00, attraverso questa pagina.

La rappresentazione è sovratitolata in inglese a cura di Prescott Studio.

Con la sua interpretazione, Toni Servillo mette la propria voce e il proprio gesto al servizio di un’opera che continua a parlarci con forza e attualità, restituendo alla Commedia la sua natura viva: un racconto universale di passioni, smarrimenti e ricerca dell’amore autentico. Un’occasione unica per vivere la parola di Dante nel luogo che, più di ogni altro, custodisce e rappresenta la profondità spirituale e culturale di Milano.