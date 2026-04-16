Le voci dei bambini: il 23 e 24 aprile al PACTA Salone la poesia di Margherita Rimi sull’infanzia spezzata

LE VOCI DEI BAMBINI

Il 23 e 24 aprile al PACTA Salone la poesia di Margherita Rimi sull ’infanzia brutalmente violata e offesa

Continua la rassegna DonneTeatroDiritti al PACTA Salone con un’opera delicata e coraggiosa ispirata ai versi di Margherita Rimi, poetessa e neuropsichiatra infantile, che attraversa parole, silenzi e immagini di un’infanzia spezzata, ma non vinta: il 23 e 24 aprile in LE VOCI DEI BAMBINI con Lorena Nocera.

Un’opera ispirata ai versi di Margherita Rimi, poetessa e neuropsichiatra infantile. Tra poesia, musica e silenzi prende corpo il racconto crudo di un’infanzia spezzata, ma non vinta.

Uno spazio scenico nudo ed evocativo, in cui ogni oggetto si fa traccia viva di memoria, desiderio e ricerca di verità. Un luogo archetipico, il c’era una volta di tutte le storie: qui si possono scorgere oggetti quali, la bambola di tutte le bambole, i giochi di tutti i giochi, il cattivo di tutti i cattivi: il lupo; inoltre, alcuni elementi tipici di un certo paesaggio siciliano: il nero, i fiori, la sedia, come se ne vedono tante fuori dagli usci, che diviene di volta in volta attesa, confessione, rifugio, culla e infine, la grande finestra, dietro la quale nascondere i propri peccati, magari guardare il mare, o semplicemente sognare una vita tanto desiderata e ad alcuni sempre negata.

Margherita Rimi

Poetessa, medico e neuropsichiatra infantile, svolge da anni in Sicilia, un’attività di prima linea per la cura e la tutela dell’infanzia, contro le violenze e gli abusi sui minori e a favore dei bambini portatori di handicap. Da questo lungo vissuto sul campo e dalle numerose testimonianze lette, nasce la raccolta Le voci dei bambini – Poesie 2007-2017, edito da Mursia nel 2019. In questo suo piccolo poema, una miriade di giovani voci dolenti eppure lievi e coraggiose si intrecciano fra loro e con quelle dei grandi – talvolta orchi, talvolta maghi – con cui si trovano a dover fare i conti ogni giorno.

PACTA Salone

23 e 24 aprile DonneTeatroDiritti

LE VOCI DEI BAMBINI

da Le voci dei bambini e altre poesie di Margherita Rimi

di e con Lorena Nocera

assistente alla regia Elisa Baio

musiche Alberto Venturini

luci Fulvio Michelazzi (AILD)

oggetto di scena Marco Pirola

scultura Marco Dotti

foto di scena Cristina Valla

coproduzione Scuderia Carillon/PACTA . dei Teatri

Durata 50’

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7/A, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230