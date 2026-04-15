Regione, inclusione scolastica: 13 milioni per studenti con disabilità sensoriale

Regione Lombardia ha stanziato oltre 13,4 milioni di euro per l’anno educativo e scolastico 2026/2027 a favore dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale. L’intervento è finalizzato a garantire il pieno accesso ai percorsi educativi e formativi, sostenendo progetti individuali volti a superare le difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono ostacolare il percorso scolastico di studenti con disabilità visiva o uditiva.

Le risorse saranno gestite attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (Ats), che si avvarranno di enti qualificati del Terzo Settore e soggetti pubblici selezionati, per assicurare interventi mirati e personalizzati lungo tutto il percorso educativo: dai nidi fino alla scuola secondaria e alla formazione professionale.

Tra i servizi previsti l’assistenza alla comunicazione, il supporto tiflologico e tifloinformatico per studenti con disabilità visiva, la consulenza pedagogica per studenti con disabilità uditiva e la fornitura di materiali didattici speciali. “I nostri studenti devono poter vivere pienamente l’esperienza scolastica, senza barriere e con le stesse opportunità di apprendimento e partecipazione. – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – Questo intervento rappresenta un investimento concreto sul progetto di vita delle persone con disabilità. Vogliamo sostenere non solo il percorso scolastico, ma anche l’autonomia, le relazioni e la piena inclusione nella comunità”.

Il contributo regionale finanzia piani individuali, con importi fino a 15.300 euro per i percorsi ordinari e fino a 5.800 euro per i servizi nei nidi, coprendo attività dirette, indirette e costi generali. “Lavoriamo per costruire un sistema sempre più integrato, in cui scuola, famiglie, enti del Terzo Settore e istituzioni collaborano in modo strutturato. – ha aggiunto Lucchini – Solo così possiamo garantire interventi realmente efficaci e rispondenti ai bisogni di ogni studente”.

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale, con una procedura che coinvolge famiglie, Comuni, Ats ed enti erogatori, in un percorso condiviso di progettazione e attuazione degli interventi.