Pettinarsi con DESIGN

Quando pensiamo alle nostre pettinature preferite, spesso consideriamo solo fattori come il tipo di capelli, i prodotti o le mode del momento. Ma avete mai riflettuto sul fatto che anche l’ambiente che ci circonda, a partire dall’arredamento della nostra casa, può influenzare lo stile e la cura dei nostri capelli? Per parlarcene con cognizione di causa, abbiamo chiesto a Grace, la nostra hair stylist di fiducia, un’esperta non solo nel taglio e nella piega ma anche nell’osservazione delle tendenze lifestyle, di spiegarci questo affascinante intreccio tra design d’interni e beauty routine.

“L’arredamento della casa è molto più che una semplice cornice in cui vivere,” ci racconta Grace mentre prende posto nel suo salone luminoso e curato. “È lo spazio dove iniziamo e concludiamo la nostra giornata, dove possiamo esprimere chi siamo, e tutto questo influisce anche sul modo in cui ci presentiamo al mondo, compresa la nostra scelta di pettinatura.”

Un ambiente ben organizzato e armonioso aiuta a mantenere abitudini positive, inclusa la cura quotidiana dei capelli. Ad esempio, una camera da letto arredata con colori caldi e materiali naturali crea una sensazione di comfort e relax, ideale per dedicare tempo alla propria routine mattutina senza fretta, spazzolando con calma e scegliendo la pettinatura giusta per la giornata.

Un altro aspetto chiave evidenziato dalla nostra hair stylist è l’importanza della luce naturale. “La luce influisce tantissimo sulla percezione del colore e della texture dei capelli,” spiega Grace. “Se nel bagno o nella zona trucco c’è una buona illuminazione naturale, è più facile valutare come stanno realmente i capelli e scegliere i prodotti o le acconciature più adatte.”

Qui entra in gioco il ruolo dell’arredamento e della progettazione degli spazi abitativi. Grazie a eventi come il SALONE DEL MOBILE DI MILANO, in arrivo tra pochi giorni, (21-/26 APRILE) vedremo tante soluzioni innovative per interni che privilegiano grandi finestre, lucernari e superfici riflettenti, perfette per creare ambienti luminosi e accoglienti anche nelle case più piccole.

Grace consiglia di creare nella propria casa uno “SPAZIO SPECIALE” dedicato alla bellezza: un angolo ben organizzato con specchi di qualità, luci diffuse e spazio per i prodotti per capelli. “In questo modo, ogni mattina diventa più facile e piacevole prendersi cura di sé. E la voglia di sperimentare nuove pettinature cresce!”

Insomma, la prossima volta che vi preparate davanti allo specchio, pensate che dietro quel gesto apparentemente semplice c’è una rete di influenze invisibili, tra cui anche l’arredamento della vostra casa.