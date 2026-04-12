Sanità, prevenzione cardiometabolica: Fontana e Goggia tagliano il nastro “Io Prevengo”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la campionessa olimpica Sofia Goggia hanno tagliato il nastro dell’ultima tappa di ‘Io Prevengo’, l’iniziativa itinerante promossa da Lilly per rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile, gratuita e vicina ai cittadini.

Dopo aver attraversato le principali province della Lombardia, il truck della salute è arrivato a Milano, in piazza Duca d’Aosta, dove resterà fino a domenica 12 aprile, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e promuovere una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita. Nel corso della tappa milanese, i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening e momenti informativi.

“Iniziative come questa – ha affermato il presidente Fontana – dimostrano quanto sia importante investire nella prevenzione e nella medicina di prossimità. Portare screening gratuiti nelle piazze significa intercettare precocemente i bisogni dei cittadini e rafforzare un modello di sanità sempre più vicino alle persone”.

“Lo sport mi ha insegnato che la salute è la base di ogni performance – ha dichiarato Sofia Goggia – ma soprattutto di ogni equilibrio personale. La collaborazione con Lilly nasce da una visione condivisa: mettere al centro la persona, il benessere e la prevenzione. Allenarsi, ascoltare il proprio corpo, prendersi cura di sé ogni giorno sono principi che valgono tanto per un atleta quanto per chiunque. Credo che lo sport possa essere un potente motore culturale, capace di ispirare comportamenti più sani e una maggiore consapevolezza: perché la vera vittoria è vivere bene e a lungo, non solo competere”.

“Con ‘Io Prevengo’ – ha sottolineato Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Italy Hub di Lilly – abbiamo voluto portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana delle persone. La tappa finale di Milano rappresenta non solo la conclusione di un percorso, ma anche un punto di partenza per continuare a diffondere una cultura della salute accessibile, concreta e partecipata”.