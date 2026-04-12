Milano, fumo nero in via Olgettina: a fuoco un deposito dell’Amsa

Un pomeriggio di apprensione a Lambrate, dove intorno alle 14:30 di sabato 11 aprile è divampato un incendio all’interno di un deposito dell’Amsa. La densa colonna di fumo nero, visibile a grande distanza e a poca quota dall’ospedale San Raffaele, ha messo in allarme i residenti della zona.

L’intervento e i rischi ambientali

Nonostante l’impatto visivo, la situazione è stata rapidamente circoscritta dai Vigili del Fuoco. Per valutare eventuali pericoli per la salute pubblica, sono intervenuti tempestivamente i tecnici dell’Arpa Lombardia. Ecco i punti chiave del loro sopralluogo:

Materiale coinvolto: Il rogo ha interessato rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata, contenenti una parte di materiale plastico, classificati come non pericolosi .

Qualità dell’aria: I monitoraggi effettuati con strumentazione portatile nelle aree circostanti non hanno rilevato valori critici.

Dispersione fumi: Sebbene siano presenti gli inquinanti tipici della combustione, la colonna di fumo si è propagata verticalmente, favorendo una rapida dispersione dei gas nell’atmosfera.

Situazione sotto controllo

Al momento, l’Arpa non ritiene necessaria l’installazione di campionatori ad alto volume per monitoraggi a lungo termine, poiché si stima che le operazioni di spegnimento e l’esaurimento del rogo avverranno in un arco di tempo inferiore alle sei ore. Non si segnalano feriti o danni alle strutture sanitarie limitrofe.