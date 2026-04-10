Milano, stop ai riscaldamenti dal 15 aprile: regole e deroghe per il post-spegnimento

Mancano ormai pochi giorni allo spegnimento ufficiale degli impianti termici a Milano. In linea con le scadenze fissate dal Comune, la stagione dei caloriferi volge al termine: il 15 aprile segna infatti la data conclusiva per la disattivazione degli impianti nel capoluogo e nella maggior parte della Lombardia, dopo l’accensione avvenuta lo scorso 15 ottobre.
Clima e previsioni meteo
Nonostante il calendario, le recenti temperature hanno già anticipato l’atmosfera estiva, con picchi vicini ai 30°C durante il periodo pasquale. Tuttavia, secondo gli esperti di 3B Meteo, questa ondata di calore non è destinata a durare:
-
Fine settimana: graduale calo termico.
-
Domenica: comparsa delle prime nubi.
-
Inizio settimana prossima: arrivo dei rovesci.
-
Martedì (giornata critica): temperature in picchiata, con minime previste di 12°C e massime di 14°C.
È possibile riaccendere i termosifoni?
Sebbene la stagione ufficiale si concluda il 15 aprile, la normativa vigente non esclude la possibilità di un “dietrofront” in caso di ritorno improvviso del freddo. Tuttavia, esistono dei limiti precisi: qualora le condizioni climatiche giustificassero un’accensione straordinaria, questa potrà avvenire per una durata massima di 7 ore al giorno (ovvero la metà del tempo consentito durante il periodo invernale ordinario).
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845