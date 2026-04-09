Il 60% delle imprese rinuncia all’AI: a Milano torna il VB2B Tour tra vendite e fattore umano

Il 14 aprile imprenditori e manager B2B si confronteranno su come integrare l’AI nei processi di vendita senza perdere il valore della relazione

L’intelligenza artificiale entra sempre più spesso nel dibattito sulle strategie aziendali, ma la sua adozione concreta nelle imprese italiane resta ancora limitata. Secondo il rapporto Istat su imprese e tecnologia, tra le aziende che hanno valutato di introdurre l’AI nei propri processi, quasi il 60% ha successivamente rinunciato all’investimento.Un dato che evidenzia una distanza tra interesse e applicazione concreta. Le principali criticità non sembrano essere di natura tecnologica, ma organizzativa e culturale. Lo studio realizzato da Minsait e The European House-Ambrosetti racconta che le principali barriere dichiarate dalle imprese sono le difficoltà organizzative (23,9%), il livello ancora sperimentale delle tecnologie (21,9%) e la mancanza di competenze interne (20%). Inoltre, circa il 70% delle aziende non ha ancora una strategia definita per l’AI.

C’è interesse, dunque, ma mancano le basi che permettano un avvicinamento reale alle nuove tecnologie. Quello che serve non è trasformare ogni imprenditore in un esperto di tecnologia, ma sviluppare la capacità di riconoscere le opportunità, fare le domande giuste e guidare il cambiamento con lucidità, prima ancora che con competenza tecnica. Risolto questo aspetto, la sfida si sposta su un altro piano: sviluppare modelli commerciali che uniscano tecnologia e relazione, senza che una sostituisca l’altra.

VB2B Tour 2026: i nuovi trend della vendita tra AI e relazione umana

È in questo contesto che si inserisce VB2B Tour 2026, un ciclo di appuntamenti dedicati alla formazione commerciale per imprenditori, venditori, manager e professionisti del mondo B2B e non. Una tappa è prevista per il 14 aprile a Milano: nel corso della giornata, imprenditori e professionisti si ritroveranno per un percorso di formazione con contenuti operativi, casi studio e strumenti subito applicabili. L’appuntamento è organizzato e guidato da blackship, realtà specializzata nell’affiancare professionisti e imprese di ogni dimensione, nello sviluppo di competenze in ambito vendita e negoziazione, soft skills, ed executive coaching.

Il titolo dell’edizione 2026, “Sales Trends: AI & Human Selling”, riflette il focus dell’iniziativa: analizzare i principali cambiamenti nel mondo delle vendite, per comprenderne i principi e approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi commerciali, che sempre di più dovranno mantenere al centro il valore della relazione umana. Il fattore umano resta il vero elemento distintivo. Se l’intelligenza artificiale introduce efficienza e velocità, sono le persone a generare fiducia e a portare quell’intelligenza relazionale che non può essere automatizzata.

“La vendita sta attraversando una trasformazione profonda: oggi non basta più il metodo, serve la capacità di integrare tecnologia e relazione. L’intelligenza artificiale può accelerare i processi e amplificare le performance, ma non sostituisce la capacità di leggere il contesto, costruire fiducia e prendere decisioni. Questo tour nasce per aiutare imprese e professionisti a trovare un equilibrio concreto tra AI e fattore umano, con contenuti che parlano la lingua delle aziende e delle sfide reali del mercato. Milano e la sua area metropolitana rappresentano un tessuto imprenditoriale tra i più dinamici d’Europa, il contesto ideale da cui costruire qualcosa di solido” afferma Pasquale Acampora, CEO di blackship.

La Lombardia e Milano: un territorio pronto alle sfide del futuro

Con oltre 314.000 imprese attive solo nella provincia di Milano, secondo i dati della Camera di Commercio, il territorio rappresenta uno dei principali poli economici europei. Ma è proprio in un contesto così denso di opportunità e competizione che emerge la necessità di formare figure in grado di differenziarsi e guidare la crescita aziendale. Le aziende del territorio si trovano oggi ad affrontare sfide comuni al resto del sistema produttivo: comprendere come integrare nuove tecnologie nei processi esistenti senza perdere efficienza, identità e capacità relazionale. In questo contesto, iniziative come il VB2B Tour si inseriscono come momenti di aggiornamento e confronto, in cui trasformare le tendenze emergenti in strumenti operativi e applicabili.–

blackship

Affianca professionisti, piccole e medie imprese, grandi aziende e grosse multinazionali, per aiutarle e supportarle nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici, migliorando e potenziando le capacità, competenze, metodologie e strumenti delle loro persone, in tre ambiti: vendita e negoziazione, soft skills, executive coaching. Si occupa dell’organizzazione sia di corsi e percorsi di formazione creati e disegnati ad hoc sulla base delle specifiche esigenze del cliente; che di eventi di formazione per un pubblico più ampio, che di interventi one to one attraverso sessioni di coaching con le persone.