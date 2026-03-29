Caro carburanti: il diesel anche oltre i 2,7 euro al litro sulla rete ordinaria

Secondo l’ultima mappatura del Codacons, i prezzi del gasolio hanno raggiunto vette record non solo in autostrada, ma soprattutto lungo le strade cittadine e provinciali. In diverse aree d’Italia, i listini al servito hanno abbattuto la barriera dei 2,7 euro al litro, superando paradossalmente i costi registrati sulla rete autostradale.

Le città più care d’Italia

I dati, aggiornati al 27 marzo tramite l’osservatorio del Mimit, evidenziano criticità estreme in alcune province specifiche:

Prato (Toscana): detiene il primato negativo con il diesel a 2,763 euro/litro e la benzina a 2,420 euro.

Cuneo (Piemonte): il gasolio tocca i 2,749 euro/litro .

Milano (Lombardia): picchi di 2,745 euro/litro per il diesel.

Isole e Sud: spiccano Pantelleria (2,667 euro) e Napoli (2,649 euro).

Al contrario, in autostrada i picchi massimi si fermano a 2,609 euro sulla A21 (Torino-Piacenza) e a 2,349 euro per la benzina sulla A1 (Milano-Napoli). Il Codacons avverte inoltre che molti impianti potrebbero non aver comunicato i prezzi in tempo reale, rendendo i costi attuali potenzialmente ancora più elevati.

Guida pratica al risparmio: 10 consigli per ridurre i consumi

Per contrastare i rincari, l’associazione ha stilato un vademecum che permette di risparmiare fino al 25% sulla spesa complessiva:

Guida fluida: evitare accelerazioni brusche e non superare i 3.000 giri del motore. Velocità moderata: ridurre la pressione sull’acceleratore, specialmente in città. Marce alte: l’uso dei rapporti lunghi permette di risparmiare circa il 10% di carburante. Scelta del distributore: utilizzare il self service e consultare le app di geolocalizzazione per trovare i prezzi più bassi. Pressione pneumatici: gomme sgonfie aumentano i consumi dal 1% al 2%. Uso del climatizzatore: limitarne l’uso può far risparmiare un ulteriore 10%. Peso del veicolo: svuotare il bagagliaio dagli oggetti inutili per alleggerire l’auto. Aerodinamica: viaggiare con i finestrini chiusi e rimuovere portapacchi inutilizzati. Spegnere il motore: fondamentale durante le soste prolungate nel traffico cittadino. Mobilità alternativa: preferire le passeggiate o i mezzi pubblici quando l’uso dell’auto non è strettamente necessario.