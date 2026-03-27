ACI, al via la coppa Milano-Sanremo: all’autodromo di Monza le prove speciali

Con le verifiche tecniche e le prime prove speciali ha preso il via ieri all’Autodromo Nazionale Monza la 17esima rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, una delle prime manifestazioni automobilistiche al mondo, che celebra quest’anno il suo 120esimo anniversario. Si correrà fino a domenica 29 marzo tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Domani, venerdì 27 marzo, le auto partiranno dall’Ipprodromo Snai di San Siro in direzione Riviera dei Fiori. Nata nel 1906, la Coppa Milano-Sanremo rivive oggi come gara classica per auto d’epoca, parte del Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport. Viene organizzata in collaborazione con Automobile Club Milano. In gara le vetture prodotte dal 1906 al 2000, con la possibilità di partecipare anche con un tributo riservato alle supercar moderne e alle più iconiche ‘youngtimer’, costruite dal 2001 fino ai giorni nostri.

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