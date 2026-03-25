All’Aeroporto di Milano Linate diverse experience per scoprire le professioni aeroportuali

Open Day gratuiti (25 e 28 marzo) e tour in pista (27 marzo) organizzati da Accademia del Lavoro

Due giornate per conoscere da vicino le professioni aeroportuali e scoprire le opportunità di formazione e lavoro nel settore del trasporto aereo. In occasione delle lezioni dei percorsi formativi per Addetto di Scalo Aeroportuale e Agente di Rampa, l’Accademia del Lavoro di Milano, organizza presso il Linate Center dell’Aeroporto di Milano Linate Open Day gratuiti e aperti al pubblico, insieme a tour esclusivi in pista riservati a giornalisti e studenti dei corsi.

Gli Open Day si terranno il 25 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 17, e il 28 marzo dalle 10 alle 13 presso il Linate Center. Nella giornata del 27 marzo è inoltre prevista un’esperienza particolarmente significativa per gli studenti: un tour in pista all’interno dell’aeroporto, organizzato per consentire ai partecipanti di osservare da vicino le attività operative di un addetto di scalo e di un agente di rampa. La visita si terrà al mattino per gli studenti del corso per Agente di Rampa e nel pomeriggio, dopo le ore 15, per gli studenti del corso per Addetto di Scalo Aeroportuale. L’iniziativa è riservata agli studenti dei percorsi formativi ADL e ai giornalisti accreditati.

Accademia del Lavoro, fondata dall’imprenditore Nicola Carbonara, sotto la direzione didattica della dott.ssa Stefania Cabibbo, rappresenta da anni un punto di riferimento nella formazione professionale grazie a un approccio didattico che integra una solida preparazione teorica con una forte componente pratica. Il programma di formazione per le professioni aeroportuali non si limita alle lezioni in aula, ma prevede anche stage e project work che consentono agli studenti di applicare le conoscenze acquisite direttamente in contesti operativi reali, entrando in contatto con professionisti del settore e sviluppando competenze concrete utili per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Tra le figure professionali più richieste nel comparto aeroportuale vi è proprio quella dell’Addetto di Scalo, che opera principalmente nell’area passeggeri occupandosi di diverse attività connesse al viaggio aereo. Questa figura gestisce operazioni di emissione e rimissione dei biglietti, accettazione dei passeggeri, controllo dei documenti di viaggio, gestione delle eccedenze di bagaglio e assegnazione dei posti ai passeggeri senza prenotazione. L’addetto di scalo segue, inoltre, le operazioni di imbarco, fornisce assistenza ai passeggeri in arrivo, gestisce il servizio lost and found e offre supporto alla clientela in caso di ritardi, cancellazioni o problemi legati ai bagagli. Particolare attenzione è dedicata anche all’assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità e ai minori non accompagnati.

Accanto a questa figura, emerge anche quella all’Agente di rampa che opera direttamente in pista con il compito di coordinare tutte le attività che precedono la partenza di un volo. L’Agente di Rampa rappresenta il punto di riferimento per le operazioni a terra e supervisiona il lavoro delle diverse squadre operative, garantendo il rispetto dei tempi di transito e partenza e il pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Tra le sue responsabilità rientrano il controllo delle operazioni di carico e scarico dei bagagli, la verifica del corretto bilanciamento dell’aeromobile, la supervisione del rifornimento di carburante, il coordinamento delle attività di manutenzione, di de-icing e anti-icing e la gestione delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri. L’Agente di Rampa verifica inoltre la necessità di eventuali assistenze speciali, coordina il servizio catering e garantisce che tutte le operazioni si svolgano nel rispetto dei protocolli di safety e security, fino alla chiusura delle porte e alla preparazione dell’aeromobile per le operazioni di traino e messa in moto. Si tratta di una professione dinamica e altamente responsabilizzante, fondamentale per il corretto funzionamento dell’aeroporto e per la sicurezza dei passeggeri.

Durante gli Open Day interverranno i docenti di ADL Stefano Natalini, Tiziana Marinelli, Alessandra Weiss e Federico De Cesaris (per il corso di Addetto di Scalo), e Anastasia Emanuelli, lo stesso Natalini e Antonio Caruso (per il corso per Agente di Rampa).