Al Teatro Guanella di Milano la magia della Disney: in scena “Fiabe in Musical”

La stagione “Gli ultimi in prima fila” prosegue con un evento imperdibile per famiglie: oltre 80 costumi e musica dal vivo per rivivere i grandi classici dell’animazione.

Il Teatro Guanella, storico polo culturale nel cuore del Municipio 8, è lieto di presentare un nuovo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026, intitolata significativamente “Gli ultimi in prima fila”. Domenica 29 marzo 2026, alle ore 16:00, il palco di via Don Guanella si trasformerà in un regno incantato con lo spettacolo amatoriale Fiabe in Musical, portato in scena dalla compagnia Cuori con le Ali.

Lo Spettacolo: Un viaggio nel mondo Disney

“Be Our Guest”!

Ispirato alle colonne sonore dei lungometraggi più amati di sempre, lo show è un musical che esplora le storie e i personaggi iconici nati dal genio di Walt Disney. Il pubblico sarà accompagnato da narrazioni incalzanti e melodie memorabili, interpretate rigorosamente dal vivo.

L’esperienza scenica promette di stupire grandi e piccoli grazie a:

Oltre 80 costumi originali che faranno capolino in scena.

Balletti entusiasmanti e proiezioni di immagini iconiche.

Un’ora di musica e magia per proiettarsi direttamente nelle fiabe più famose.

La Filosofia del Teatro Guanella

Sotto la guida di uno staff di volontari appassionati, il Teatro Guanella conferma la sua vocazione di “casa delle compagnie filodrammatiche”. La stagione 2025-2026 è stata pensata per abbracciare ogni genere — dal musical alla prosa — restando fedele all’idea di un teatro accogliente per chiunque. Oltre a “Be Our Guest”, il cartellone dei musical prevede grandi titoli come Aladdin, Mulan, Gli Aristogatti, Notre Dame e Piccole Donne.

INFO E BIGLIETTERIA

Prezzi Biglietti Spettacoli Bambini:

Intero (Poltrona file A/Z): € 15,00

Ridotto Bambini (3-13 anni): € 8,00

Abbonamenti “Spettacoli Bambini”:

Adulti: 5 ingressi a € 60,00 | 9 ingressi a € 110,00

Bambini (3-13 anni): 5 ingressi a € 30,00 | 9 ingressi a € 55,00