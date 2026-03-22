Dal 23 al 26 marzo, il 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, il festival sulla neve

Meno di una settimana e prenderanno il via le Finali Nazionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA. Da lunedì 23 a giovedì 26 marzo nel comprensorio Pontedilegno-Tonale andrà in scena l’evento giovanile italiano più importante nel mondo della neve per i giovani sciatori e snowboarder.

La straordinaria macchina organizzativa che da settimane lavora per questo grande evento è pronta ad accogliere oltre 2.000 bambini provenienti da tutta Italia. Sono sciatori in erba con età compresa tra gli 8 e i 12 anni (nati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) che si sono qualificati tra i primi 15 di ogni categoria nello sci alpino durante una delle sedici Finali Regionali che si sono svolte durante la stagione 2025/26, a questi si aggiungono inoltre i bambini partecipanti alle gare di sci nordico e nello snowboard.

Si tratta di uno straordinario evento nazionale – ricorda l’AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani – che 48 anni fa ebbe l’audace intuizione di creare un circuito di gare per gli allievi della Scuola Italiana Sci, che rappresenta come da tradizione della manifestazione un momento importante per tutti questi bambini di aggregazione, divertimento e condivisione dei valori fondamentali dello sport, quali impegno, amicizia e rispetto, con il sogno che alcuni di questi giovani partecipanti possano un giorno emergere come Campioni azzurri dello sci.

Con l’obiettivo di portare gioia e momenti di puro divertimento, oltre alle gare dello sci alpino, sci nordico e snowboard, AMSI conferma nella giornata di martedì 24 marzo la 5a edizione della “Speed Track Challenge – Kinder Joy of Moving”, entusiasmante contest a squadre regionali, composte da bambini nati nel 2016 e 2017, dove il “gioco della velocità” sarà il protagonista indiscusso.

AMSI propone nella giornata di giovedì 26 marzo il “Gran Parallelo Giovanissimi – EA7 Emporio Armani“, una sfida a eliminazione diretta di slalom parallelo riservata alle categorie 2014 e 2015, maschile e femminile, delle Finali Regionali.