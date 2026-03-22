Dal 23 al 26 marzo, il 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, il festival sulla neve

Si tratta di uno straordinario evento nazionale – ricorda l’AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani – che 48 anni fa ebbe l’audace intuizione di creare un circuito di gare per gli allievi della Scuola Italiana Sci, che rappresenta come da tradizione della manifestazione un momento importante per tutti questi bambini di aggregazione, divertimento e condivisione dei valori fondamentali dello sport, quali impegno, amicizia e rispetto, con il sogno che alcuni di questi giovani partecipanti possano un giorno emergere come Campioni azzurri dello sci.
Con l’obiettivo di portare gioia e momenti di puro divertimento, oltre alle gare dello sci alpino, sci nordico e snowboard, AMSI conferma nella giornata di martedì 24 marzo la 5a edizione della “Speed Track Challenge – Kinder Joy of Moving”, entusiasmante contest a squadre regionali, composte da bambini nati nel 2016 e 2017, dove il “gioco della velocità” sarà il protagonista indiscusso.
AMSI propone nella giornata di giovedì 26 marzo il “Gran Parallelo Giovanissimi – EA7 Emporio Armani“, una sfida a eliminazione diretta di slalom parallelo riservata alle categorie 2014 e 2015, maschile e femminile, delle Finali Regionali.
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