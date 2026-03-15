Sport e Sociale, presentato il trofeo interforze Memorial Giovanni Marra

Riparte il Trofeo Interforze “Memorial Giovanni Marra”, la manifestazione in ricordo del Presidente del Consiglio comunale di Milano scomparso nel 2004 all’età di 43 anni, che porta in campo le rappresentative delle forze civili e militari e punta a fare dell’agonismo sportivo un motore di solidarietà e impegno civile.

Giunto all’undicesima edizione, quest’anno il trofeo raddoppia accompagnando la storica competizione calcistica con la disciplina del padel nel formato delle squadre miste, valorizzando così la presenza femminile anche sul campo di gioco. Le sfide di padel sono iniziate il 6 marzo, mentre il fischio d’inizio delle partite di calcio è previsto per il 18 marzo.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino alla presenza della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e del Presidente dell’Associazione AQUAS Angelo Marra.



La manifestazione sportiva culminerà anche quest’anno in una cornice d’eccezione: la cerimonia di premiazione si terrà difatti, grazie all’Aeronautica Militare, presso l’Hangar dell’Aeroporto Militare di Linate, un luogo simbolo di eccellenza e servizio al Paese dove celebrare chi si impegna per il cittadino.

L’iniziativa proseguirà anche nel suo impegno sociale proseguendo nella sensibilizzazione sul tema della cardio protezione e dell’importanza della diffusione dei defibrillatori con la donazione di un nuovo apparecchio salva vita, sul tema dell’inclusione e della parità di genere che sempre più vede le donne nello sport, nell’imprenditoria, nel sociale e nella politica motore pulsante nella crescita del nostro Paese.