Eventi per bambini e famiglie:

la fiaba “Differenzio e Ricicletta” domenica 15 marzo

al Teatro di Corte della Reggia di Monza



Sprechi, scarti, riciclo: lo spettacolo si propone di sensibilizzare il pubblico promuovendo la cultura del riuso

Continuano al Teatro di Corte della Reggia di Monza gli appuntamenti della rassegna Musique Royale, che nel corso dell’anno propone concerti di classica e di jazz e spettacoli musicali per l’infanzia. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura, di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il patrocinio del Comune di Monza e in collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano.

Domenica 15 marzo, nell’ambito del cartellone di Teatrino Piccino ma anche come evento inaugurale della rassegna Monza Music Meetings, è in programma la fiaba Differenzio e Ricicletta, indicata in particolare per i bambini dai sei agli undici anni di età (ore 16.30, ingresso 5/8/10 euro; prevendita online su www.mailticket.it/evento/51143/differenzio-e-ricicletta–h-16%3a30).

Tutto può avere una seconda vita, tutti hanno diritto a una seconda opportunità. E così Differenzio e Ricicletta, due nobili decaduti vissuti da sempre nello sfarzo e nello spreco, decidono di viaggiare con il loro cassonetto, trasformato in una sorta di forziere per promuovere la cultura del riuso. Attraverso canzoni e giochi a premi i due protagonisti, interpretati da Davide Scaccianoce e Beatrice Marzorati, incoraggeranno il pubblico a differenziare e riciclare gli scarti delle nostre città con maggiore consapevolezza. I testi e la regia dello spettacolo sono firmati da Andrea Taddei, le scene e i costumi sono a cura di Elena Rossi. La produzione è dell’associazione Musicamorfosi e lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Legambiente Lombardia (progetto Waste for Think), il Circolo Legambiente Laura Conti di Seveso e e il Festival del Parco di Monza.