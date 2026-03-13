Torna il Besanino express: al via la stagione dei treni storici da Milano

La stagione dei treni storici in Lombardia riparte ufficialmente il 29 marzo. Il primo appuntamento in calendario è il viaggio del Besanino express, che lascerà la stazione di Milano Centrale alle 9:25 diretto verso la Brianza. Il convoglio proseguirà poi per Molteno, effettuando diverse fermate intermedie prima di raggiungere il capolinea di Lecco alle 11:38. Per il ritorno, la partenza è fissata alle 17:15 con rientro a Milano previsto per le 19:25.

Un successo da tutto esaurito

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’assessorato ai Trasporti di Regione Lombardia, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e FerrovieNord. L’assessore Franco Lucente ha ricordato come le passate edizioni abbiano registrato un’accoglienza entusiastica, definendo questo modo di viaggiare un connubio riuscito tra tradizione e innovazione.

I numeri confermano l’interesse del pubblico: nel 2025 tutti i treni hanno registrato il sold out, con oltre 5.000 biglietti venduti. Per sostenere questo progetto, la Regione stanzia annualmente 600.000 euro, di cui la metà è destinata specificamente alla promozione e alla gestione dei treni storici.

I viaggi per il 2026

Il programma di quest’anno appare particolarmente ricco, con oltre 20 itinerari previsti tra la primavera e l’autunno, tutti con partenza dal capoluogo milanese. Tra le mete più attese:

Lago d’Iseo: confermata la linea turistica Palazzolo-Paratico Sarnico.

Altre destinazioni: i collegamenti toccheranno anche Como, Laveno Mombello, Cremona e Mortara.