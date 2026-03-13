Save the Children: in Lombardia l’incidenza più alta d’Italia per i reati minorili

In aumento tra i giovanissimi anche i reati di lesioni e porto d’armi

L’analisi dei dati raccolti tra il 2014 e il 2024 delinea un quadro preoccupante per la Lombardia, regione che guida la classifica nazionale per incidenza di minori segnalati per il reato di rapina. L’incremento di +1,19 ogni mille abitanti nella fascia tra i 14 e i 17 anni non è un dato isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente aggressività che vede salire anche le segnalazioni per lesioni personali e porto d’armi. Al contrario, si registra una lieve diminuzione delle denunce per associazione a delinquere, suggerendo che la violenza giovanile attuale tenda a manifestarsi in forme meno strutturate gerarchicamente ma più impulsive e diffuse sul territorio.

Questi numeri trovano una conferma plastica nella realtà di Milano, dove nei primi sei mesi del 2025 sono già stati 294 i minori denunciati o arrestati per rapina.

Il dato più emblematico dell’ultimo decennio meneghino resta però l’esplosione del porto abusivo d’armi, passato dai 27 casi del 2014 ai 150 del 2024, con un aumento vertiginoso del 455%. A livello regionale, le statistiche confermano una pressione costante con un’incidenza di 1,7 segnalati per rapina ogni mille abitanti, seguiti dai dati su lesioni, minacce ed estorsioni.

L’analisi sociologica: tra invisibilità e ricerca di adrenalina

Dietro la freddezza delle statistiche si nasconde un disagio profondo che gli operatori sociali, intervistati per la ricerca “(Dis)armati”, definiscono come una reazione estrema all’invisibilità sociale. Per molti di questi ragazzi, l’uso delle mani o delle armi non è solo un atto criminale, ma l’unico linguaggio disponibile per affermare la propria esistenza in un mondo che percepiscono come indifferente. La violenza diventa così uno strumento di comunicazione paradossale: si colpisce per essere visti, si aggredisce per uscire dall’ombra di un’infanzia spesso segnata da abbandono, solitudine o contesti domestici abusivi.

La sociologia del fenomeno rivela che la rabbia repressa non esplode quasi mai in modo casuale, ma segue una traiettoria di ricerca del limite. Come raccontato dai protagonisti stessi, la prima aggressione può nascere da un pretesto banale, ma la scarica adrenalinica che ne deriva genera una forma di dipendenza psicologica. Questa “fame di adrenalina” spinge i giovani a ricercare costantemente situazioni di rischio nei giorni successivi, trasformando il conflitto in una routine necessaria per sentirsi vivi.

In questo scenario, il possesso di un’arma cambia radicalmente di significato: non è più soltanto un oggetto atto a offendere, ma diventa un elemento identitario e un “obbligo di sopravvivenza” percepito. In determinati contesti urbani, girare armati viene considerato una misura di protezione necessaria per navigare in un clima di ostilità permanente, dove la paura di essere vittima viene esorcizzata diventando, preventivamente, aggressori. Si instaura così un circolo vizioso in cui la percezione di insicurezza e la realtà della violenza si alimentano a vicenda, rendendo il confine tra difesa e offesa sempre più labile nelle menti dei più giovani.