Il design italiano nel mondo fa tappa a Milano

Progetti di rigenerazione urbana ed economia circolare protagonisti della decima edizione dell’Italian Design Day.

Martedì 10 marzo 2026 si celebra il decimo anniversario della Giornata del design italiano nel mondo. La rassegna, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, vede la collaborazione di partner istituzionali d’eccellenza come ADI, Triennale Milano e Salone del Mobile.Milano.

Il tema di quest’anno, Re-Design, invita a riflettere sulla capacità dell’architettura e del design di rigenerare spazi, oggetti e relazioni per rispondere alle sfide globali.

Un modello da esportare

L’esperienza delle città italiane, nate da secoli di stratificazioni, offre un modello di progettazione unico che unisce sostenibilità, inclusione e innovazione. Questo approccio integrato non si limita ai confini nazionali: i progetti italiani di rigenerazione urbana sono oggi esportati in tutto il mondo come esempi virtuosi di coinvolgimento delle comunità locali.

L’Italia si conferma leader anche nell’economia circolare. Dalla scelta dei materiali di recupero allo studio del ciclo di vita del prodotto, i designer italiani trasformano i limiti ambientali in stimoli creativi, alimentando filiere produttive all’avanguardia.

Dalla rete globale alla Milano Design Week

Attraverso la rete diplomatica, l’Italian Design Day porta il saper fare italiano in ogni continente. Questo percorso troverà il suo culmine durante la Milano Design Week 2026 (21-26 aprile).

Dagli spazi del Salone del Mobile alla Triennale, fino all’ADI Design Museum, la città diventerà il palcoscenico ideale per scoprire come il design possa concretamente migliorare la qualità della vita quotidiana.