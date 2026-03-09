Cultura, Giuli: parla lingua universale, può salvarci da guerra

“La diplomazia culturale può salvarci dalla guerra, può attutire i contraccolpi delle inflessioni tra popoli, governi e stati, può disincentivare l’uso delle armi, anche in un contesto in cui siamo costretti ad aumentare il livello di deterrenza nei confronti delle autocrazie. Perché la cultura parla una lingua universale che viene compresa dalle persone più disponibili al confronto, capaci di condizionare l’opinione pubblica e i governi anche degli stati più ostili verso quello che noi chiamiamo ‘il mondo libero’ e di cui facciamo orgogliosamente parte”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura

Il ministro ha quindi sottolineato il valore dei luoghi della memoria e dell’informazione come presìdi culturali. “Il Museo della Gazzetta risponde a tutti i canoni dei migliori musei contemporanei. Ha una forte capacità di racconto che si serve delle tecnologie più sofisticate ma, allo stesso tempo, conserva la bellezza del manufatto artigianale, artistico e giornalistico più antico d’Italia. È un museo moderno che parla al cuore della storia, di chi ama il giornalismo, la città e la comunità di Mantova. Per un Ministro della Cultura è significativo vedere una realtà così qualificata, così fiera e orgogliosa, ma anche così libera, come la Gazzetta che nacque con la vocazione di raccontare il mondo dal punto di vista di Mantova”.

Infine, un richiamo alla responsabilità dell’informazione nello scenario globale: “La responsabilità dell’informazione è rispettare un patto di fiducia con i lettori, garantendo un’informazione non condizionata da spirito di parte o da cattive intenzioni. La cultura deve sorreggere l’informazione perché essa è parte integrante della cultura. L’informazione fa cultura nella misura in cui esprime un’identità, un radicamento, una visione del mondo”, ha concluso Giuli.