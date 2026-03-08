Il Polo Giovani: Rendiconto delle attività 2024-2025 e programma 2026-2027

Dopo poco più di 2 anni di vita, è possibile fare le prime considerazioni sul risultato delle attività del Polo Giovani. Avviato nel 2023 nei locali all’incrocio tra via Porpora e viale Lombardia, il polo è

dedicato alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 anni in su, con attività pianificate dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Il Polo si pone come uno spazio educativo, protetto, ad accesso libero in cui si svolgono sia attività dibaiuto ai ragazzi, come supporto allo studio, all’orientamento scolastico, sessioni di laboratorio dibitaliano, attività motorie, laboratori espressivi e manuali, nonché attività libera che comprende, tra le altre cose, momenti ricreativi, tornei ludici e in generale momenti di libera aggregazione.ù

Dalla partenza del progetto, lo stesso ha visto l’avvio di collaborazioni strategiche con reti quali quella della Fondazione Cariplo per il progetto di supporto allo studio, il progetto Qubi, di cui vi ho parlato qualche mese fa, nonché altre attività organizzate dal Comune e da altre realtà del territorio.

Il progetto sarà dunque rilanciato anche per il biennio 2026-2027, con lo scopo di rafforzare la presenza sul territorio della zona del Municipio 3, estendendo il perimetro di attività dedicato a

preadolescenti e giovani adulti, focalizzando su via Boccherini le attività di aggregazione e crescita personale e in via Porpora quelle relative all’orientamento e inserimento professionale.

Massimiliano Castaldo